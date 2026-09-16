Nogaye Thiam Bété Bété sort du silence et clame son innocence

L’actrice Nogaye Thiam, connue pour son rôle dans la série « Bété Bété », a brisé le silence après avoir été relaxée dans l’affaire de vol et de détention de drogue survenue à l’hôtel Pullman. Dans ses propos, Ndéya Thiam conteste la version selon laquelle elle aurait passé trois jours dans l’hôtel et se défend de toute implication dans les faits qui lui sont reprochés. « J’ai fait 2 heures de temps dans l’hôtel », a-t-elle affirmé, tenant à rétablir la chronologie des événements.

Selon son récit, tout serait parti d’une simple sortie entre amies. « Le vendredi des faits, j’ai appelé une amie pour sortir afin de s’évader un peu. Elle m’a invitée à l’hôtel Pullman. C’est là que j’ai rencontré les deux hommes et je ne les connaissais pas », a-t-elle expliqué. L’actrice réfute par ailleurs les rumeurs qui ont circulé sur la durée de son séjour sur les lieux : « J’ai entendu les gens dire comment des filles peuvent passer 3 jours dans un hôtel. Et wallahi, j’ai pas passé la nuit dans cet hôtel. »

Nogaye Thiam prend également ses distances avec la jeune femme accusée de vol dans cette affaire. « La fille accusée d’avoir volé la montre n’est même pas mon amie », a-t-elle insisté.

S’agissant de la consommation de drogue, l’actrice explique que la perquisition de cette dernière dans son domicile a fait basculer l’affaire : « C’est lors de la perquisition chez cette fille que les gendarmes ont vu des ballons dans ses affaires. Questionnée, la fille a dit aux enquêteurs que la drogue vient de l’hôtel. C’est pourquoi nous avons été déférées ».

La jeune femme de 26 ans affirme toutefois avoir été soulagée par l’issue de cette procédure. « Devant le juge, la fille m’a déchargée de toutes les accusations de vol et de drogue », a-t-elle déclaré, avant d’ annoncer des plaintes contre des journalistes pour diffamation. : « Je ne fume pas et je ne me drogue jamais. Certains journalistes ont jeté l’opprobre sur moi. J’irai jusqu’au bout avec eux. Que justice soit faite ».

Avec Seneweb