Nomination : Le PLD/Ànd Suqali félicite Oumar Sarr

Dans le cadre de la dynamique du dialogue national, le président Macky Sall a décidé la mise en place d’un gouvernement d’ouverture et proposé au PLD/Ànd Suqali d’y participer.

Le Directoire provisoire du PLD/Ànd Suqali a donné son accord unanime sur cette proposition. Cela a abouti à la nomination du président Oumar Sarr comme ministre des Mines et de la Géologie.

Le PLD/Ànd Suqali félicite chaleureusement le ministre Oumar SARR et exprime sa disponibilité à contribuer, avec dévouement et loyauté, au succès du nouveau gouvernement, pour un Sénégal de paix, de stabilité et de progrès économique et social.

L’heure est plus que jamais à la massification et à la structuration du PLD/Ànd Suqali qui se veut un parti de type nouveau ouvert à tous les Sénégalais engagés pour l’édification d’une société libérale, démocratique, solidaire et panafricaniste.

Dans ce cadre, le PLD/Ànd Suqali organise le lancement de ses activités le mardi 10 novembre 2020 à son siège social de Liberté VI Extension.

Dakar, le 02 novembre 2020

Le Vice-président, Porte-parole

Mamadou Bamba NDIAYE