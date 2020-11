Remaniement : Louga se félicite de la reconduite de Moustapha Diop

Le suspens était long mais au finish, le Président Macky Sall n’a pas du tout trahi le département de Louga qui attendait avec impatience la reconduction du ministre maire Moustapha Diop , l’hommefort du Ndiambour. Cet homme qui traduit la vision du Président Macky Sall à travers l’industrie sénégalaise bénéficie d’une confiance totale du chef de l’Etat qui place l’industrie dans les 5 axes majeures du plan Sénégal émergent 2(PsE 2).

Le Ministre Moustapha Diop a fait des résultats probants à la tête du ministère de l’industrie en réussissant à trouver des bailleurs afin qu’ils puisent financer les agropoles . Aujourd’hui , le pôle urbain de Diamniadio devient de plus en plus attractif avec cette dynamique du processus de son industrialisation .Il est aussi un leader généreux , humble, poli , compétent , modeste et très disponible.Ses actions louables à Louga sont partout magnifiées. On a pas le droit d’avoir peur mais on a le droit d’étaler ici ces faits réels.

Moustapha Diop est un excellent maire qui vit utile et serviable. Il jouit d’une très grande audience, un agenda très riche de relations humaines au service d’actions caritatives pour soulager les populations vulnérables. Le ministre Maire Moustapha Diop est un homme d’une grande générosité. En bon lieutenant infatigable et fidèle à la vision du président MACKY SALL, le Ministre maire Moustapha Diop , concrétise sur le terrain les désirs de son mentor dans la plus grande loyauté avec un engagement hautement salué par les sénégalais de tous bords . Louga était une ville sans attrait. Elle souffrait d’un manque criard d’infrastructures. Depuis son avènement à la tête de la municipalité, Moustapha Diop s’est inscrit dans un processus qualitatif de transformation littérale de la ville de Louga avec des infrastructures de dernière génération.Ce nouveau leadership orienté vers l’innovation créative d’un développement structurel bien pensé trouve l’adhésion des populations . Son sens du défi et sa foi inébranlable dans le combat du bien-être des lougatois ont fini de convaincre les plus sceptiques. Moustapha Diop fait la fierté de toute la population lougatoise , faisant preuve de patriotisme a dissipé les peurs pour embarquer louga vers le concert des villes les plus émergentes du Sénégal.

Par Ibrahima NDIAYE Ndiaye APR Louga