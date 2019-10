NOMINATIONS DAROU MOUSTY – Macky balaie et réaménage

Ibrahima Sall n’est plus Directeur général de la Sicap. Le président du Mouvement pour la démocratie et les libertés (Model) a été éjecté ce mercredi par le président de la République. Il est remplacé par Mamadou Kassé, ci-devant directeur général de la Société nationale des habitations à loyer modéré (Sn-Hlm). Ibrahima Sall quitte ainsi un poste qu’il occupe depuis son départ du premier gouvernement de Macky Sall en octobre 2010.

Seulement, ce départ risque de faire des remous. Ibrahima Sall fait en effet partie des tout-premiers alliés de Macky Sall. Membre fondateur de la coalition «Macky2012», le patron du Model s’est toujours battu aux côtés du président de l’Alliance pour la république (Apr). Il faisait, d’ailleurs, partie des plénipotentiaires de «Macky2012» dans la coalition Benno Siggil Senegaal. Mais c’est surtout à Darou Mousty qu’il risque d’y avoir des grincements de dents. Petit-fils de Mame Thierno Birahim Mbacké, le désormais ex-patron de la Sicap a toujours joué un rôle décisif dans les succès obtenus par la mouvance présidentielle dans la deuxième capitale du mouridisme. Mais il y a surtout qu’Ibrahima Sall est limogé quelques semaines après la décision de Macky Sall de mettre sur orbite ses «frères ennemis». Ses concurrents du Parti démocratique sénégalais (Pds) ont transhumé vers le camp présidentiel avant de bénéficier de postes juteux. Parmi ces derniers, il y a d’abord Modou Diagna Fada nommé, en avril 2019, Directeur général de la Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal (Sonacos), en remplacement de Pape Allé Dieng. Mais il n’y a pas que Modou Diagne Fada. Thierno Lô, ancien ministre sous Wade et adversaire d’Ibrahima Sall à Darou Mousty, a été récemment nommé président Conseil d’administration du Train express régional (Ter).

Autrement dit, à quelques encablures des prochaines élections locales, le chef de la coalition Benno Bokk Yakaar redistribue les cartes à Darou Mousty. Ibrahima Sall va-t-il ruminer sa colère et rester dans Benno ? Va-t-il cavalier seul aux prochaines locales ? L’avenir nous édifiera.