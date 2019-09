A l’issue du conseil des ministres de ce mercredi 18 septembre, le Président de la République a pris les décisions suivantes :

Monsieur Diène Farba SARR, Economiste, est nommé Délégué Général à la promotion des pôles urbains de Diamniadio et du Lac rose (DGPU) en remplacement de Monsieur Seydou SY SALL ;

Monsieur Serigne Mbaye DIA, Economiste, est nommé Président du Conseil d’Administration de la Société Nationale d’Electricité du Sénégal (SENELEC) en remplacement de Monsieur Abdourahmane TOURE ;

Monsieur Thierno LO, ancien ministre, est nommé Président du Conseil d’Administration de la

Société Nationale de Gestion du Patrimoine du Train Express Régional (SEN TER) :

Maitre Bassirou NGOM, Avocat, est nommé Directeur Général de la Société Nationale de Recouvrement (SNR), en remplacement de Maître Boubacar Diallo ;

Monsieur Mathiaco BESSANE, Ingénieur de l’aviation civile, est nommé Secrétaire Général du Ministère du Tourisme et des Transports Aériens en remplacement de Monsieur Babacar BA appelé à d’autres fonctions;

Monsieur Samba Alassane THIAM, Conseiller en planification, est nommé Secrétaire général de l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP) ;

Monsieur Amadou NIANG, Inspecteur principal des Impôts et des Domaines de classe exceptionnelle, matricule de solde n°508 515/D, précédemment en service à la Direction générale des Impôts et des Domaines, est nommé Coordonnateur de l’Inspection générale des Finances au Ministère des Finances et du Budget en remplacement de Monsieur Babou NGOM, appelé à d’autres fonctions ;

Monsieur Abdoul Aziz GUEYE, Inspecteur principal des Impôts et des Domaines de classe exceptionnelle, matricule de solde n°510 588/A, précédemment Directeur du Renseignement et des Stratégies du Contrôle fiscal à la Direction générale des Impôts et des Domaines est nommé Coordonnateur de la Direction générale des Impôts et des Domaines en remplacement de Monsieur Dame FALL appelé à faire valoir ses droits à une pension de retraite

Monsieur Amadou NGOM, Administrateur Civil principal, matricule 611 460 /H, précédemment Directeur des Services Législatifs est nommé Directeur de l’Activité normative au Secrétariat général du Gouvernement ;

Monsieur Souleymane SOUMARE, Docteur d’Etat en Pharmacie est nommé Directeur de l’Office National de Formation Professionnelle (ONFP), en remplacement de Monsieur Sanoussi DIAKITE, Admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite ;

Monsieur Bernard Casimir Demba CISSE, Administrateur Civil principal, matricule de solde n°601 798/A est nommé Inspecteur des Finances au Ministère des Finances et du Budget ;

Monsieur Yatma GUEYE, Inspecteur Principal des Impôts et des Domaines de classe exceptionnelle, matricule de solde n°508 513/F est nommé Inspecteur des Finances au Ministère des Finances et du Budget ;

Monsieur Mamoudou NIANG, Administrateur Civil principal, matricule de solde n°506 705/A, précédemment Directeur de l’Administration générale et de l’Equipement du Ministère des Finances et du Budget est nommé Inspecteur des Finances au Ministère des Finances et du Budget ;

Monsieur Ibrahima GUEYE, Inspecteur principal des Impôts et des Domaines, matricule de solde n° 516.905/D est nommé Directeur de l’Administration générale et de l’Equipement du Ministère des Finances et du Budget en remplacement de Monsieur Mamoudou NIANG, appelé à d’autres fonctions ;

Monsieur Cheikh Mouhamed Hady DIEYE, Inspecteur des Impôts et des Domaines, matricule de solde n°515 385/I, est nommé Directeur du Renseignement et des Stratégies de Contrôle fiscal à la Direction générale des Impôts et des Domaines en remplacement de Monsieur Abdoul Aziz GUEYE, appelé à d’autres fonctions ;

Monsieur Moussa TOURE, Inspecteur du Trésor, matricule de solde 606 901/B précédemment Trésorier Payeur régional de Kaolack est nommé Directeur de la Monnaie et du Crédit à la Direction générale du Secteur Financier et de la Compétitivité, poste vacant ;

Monsieur Pape Souaïbou Mansata COULIBALY, Administrateur Civil, matricule de solde n°624 579/A, est nommé Directeur de l’Administration et du Personnel à la Direction générale du Secteur Financier et de la Compétitivité du Ministère des Finances et du Budget ;

Monsieur Ousmane DIA, Economiste Planificateur, matricule de solde n° 618 845/D, est nommé Directeur des Etablissements publics de Santé à la Direction générale des Etablissements de Santé au Ministère de la Santé et de l’Action sociale, en remplacement du Docteur Mor DIAW appelé à d’autres fonctions ;

Monsieur Babacar MANE, Administrateur hospitalier, matricule de solde n° 513 957/D, précédemment Directeur du Centre hospitalier régional Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès, est nommé Directeur du Centre hospitalier régional de Fatick, en remplacement du Docteur Alioune FAYE, appelé à d’autres fonctions ;

Docteur Alioune FAYE, Chirurgien-dentiste, titulaire d’un Diplôme d’Etudes supérieures spécialisées en gestion hospitalière, matricule de solde n° 600 828/H, précédemment Directeur du Centre hospitalier régional de Fatick, est nommé Directeur du Centre hospitalier régional Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès, en remplacement de Monsieur Babacar MANE appelé à d’autres fonctions ;

Monsieur Gora NIANG, Professeur d’Enseignement Secondaire, est nommé Directeur du Centre d’Education et de Formation Environnementales (CEFE) au Ministère de l’Environnement du Développement durable, en remplacement de Monsieur Henri LO, appelé à d’autres fonctions

Pour le Ministre Porte-Parole du Gouvernement

Signé Le Ministre, Secrétaire général du Gouvernement

Maxime Jean Simon NDIAYE