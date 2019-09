Communiqué du Conseil des ministres du 18 septembre 2019

Le Président de la République a réuni le Conseil des Ministres, le mercredi 18 septembre 2019, à 10 heures, au Palais de République.

Le Chef de l’Etat, à l’entame de sa communication, a présenté ses condoléances aux familles des victimes du chavirement d’une pirogue à Joal. Il a également présenté ses condoléances aux familles des victimes de l’accident de la pirogue reliant la baie de Soumbédioune à l’Ilot Sarpan ainsi qu’à celles des victimes de la foudre.

Le Président de la République a, sur ce sujet, invité nos compatriotes à une plus grande prudence et au respect des normes de sécurité en vigueur ; surtout en cette période d’intempéries.

Le Chef de l’Etat a, dans ce cadre, rappelé son attachement particulier, à l’amélioration de notre système national d’alerte précoce, de sécurité civile et de lutte contre les catastrophes et accidents de toute nature et a demandé au Ministre de l’Intérieur, de procéder, sans délai, à un audit national de tous les établissements recevant du public.

Le Président de la République, évoquant la question des inondations, a marqué toute sa solidarité et tout le soutien de l’Etat aux populations des localités touchées.

Le Chef de l’Etat a, à ce sujet, instruit le Ministre de l’Intérieur de déclencher le Plan d’Organisation des Secours (ORSEC), au niveau des régions concernées, dans une démarche interministérielle renforcée et soutenue par le recensement et la mobilisation de moyens et des ressources financières adéquates.

Le Chef de l’Etat, abordant la question de la mobilité, a demandé au Ministre des Infrastructures d’accorder une haute priorité à la finalisation des infrastructures d’accompagnement du TER, avant la fin de l’année 2019, et au lancement du projet BRT, en vue de faciliter les conditions de circulation et d’assurer les déplacements des personnes et des biens.

Le Président de la République, relativement à la campagne agricole, a insisté sur l’urgence de veiller à la protection des végétaux et à la lutte contre les oiseaux granivores.

Le Chef de l’Etat a, par la même occasion, rappelé au Ministre de l’Agriculture et au Ministre des Finances, d’engager, avec l’ensemble des partenaires financiers concernés, les diligences indiquées en vue d’assurer le financement adéquat de la prochaine campagne de commercialisation agricole.

Le Président de la République a, à cet effet, invité le Gouvernement à entamer, avec les acteurs, le processus de fixation des prix au producteur pour l’arachide et à intensifier la modernisation et la restructuration industrielle de la SONACOS.

Le Chef de l’Etat, concernant la promotion de l’entreprenariat agricole, a engagé le Gouvernement d’accélérer l’exécution du projet d’Appui aux jeunes, dénommé « Agri Jeunes Tekki Ndaw Gni », projet innovant, tendant à promouvoir l’inclusion socio-professionnelle de 150.000 jeunes dans les différentes filières agricoles.

Le Président de la République, sur le registre de la prise en charge correcte des malades de cancer, a félicité le Gouvernement pour la signature récente, avec la République de Corée, de l’arrangement de financement relatif à la construction du Centre national d’Oncologie de Diamniadio.

Le Chef de l’Etat a, également, insisté sur sa décision de rendre gratuit, à compter du 1er octobre 2019, le traitement par chimiothérapie des cancers féminins. Il s’agit là d’une mesure de haute portée sociale et sanitaire en faveur de la femme sénégalaise.

Le Président de la République a profité de cette séance du conseil, pour rappeler l’anniversaire du naufrage de bateau le « JOOLA », en instruisant le Gouvernement de veiller, en relation avec les associations des familles des victimes, à la bonne préparation des commémorations du 26 septembre 2019.

Le Chef de l’Etat a clos sa communication par son agenda diplomatique et le suivi des partenariats.

Le Ministre d’Etat, Secrétaire général de la Présidence de la République a, à la faveur de ce conseil fait le point d’exécution sur les directives présidentielles issues des conseils des ministres précédents.

Le Ministre des Finances et du Budget a fait le point sur l’exécution budgétaire de l’année en cours.

Le Ministre de l’Agriculture et l’Equipement rural a fait une communication sur la campagne agricole et la pluviométrie.

Le Ministre en charge du suivi du Plan Sénégal émergent (PSE) a partagé avec les membres du conseil sur l’état de mise en œuvre des projets et programmes du PSE.

Au titre des textes législatifs et réglementaires, le Conseil a examiné et adopté le projet de loi autorisant la création de la Société nationale « Agence de presse sénégalaise »