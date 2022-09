Nommé trois fois…Moussa Baldé remercie Macky Sall

Après une première nomination au poste de Directeur général de la SODAGRI, une deuxième comme Ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural et une troisième toujours au même ministère, le président de la République, Son Excellence Macky Sall vient de me renouveler sa confiance, en me désignant nouveau Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.

Je voudrais saisir cette occasion pour remercier très profondément le Chef de l’Etat. Aussi, qu’il me soit permis de rendre un vibrant hommage aux populations du Fouladou qui ont depuis 2012, gagné toutes les élections au profit de Macky Sall.

Moussa Baldé

Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation