Non Cissé Lô…le Dg Gallo Ba n’est pas ce que tu dis

Qui va arrêter Moustapha Cissé Lô ?

Dans ces délires, le désormais ex militant de l’APR ose dire dans une vidéo que le seul Directeur Général nommé par Son Excellence Macky Sall est entrain de voler de l’argent pour construire des maisons. Ce qui est tout faux. Les populations de Mbacké apprécient à sa juste valeur l’action politique de Monsieur Gallo Bâ qui entre autres réalisations a toujours favorisé la promotion des jeunes cadres avec leur recrutement à des postes importants, l’accompagnement social des femmes et des personnes vulnérables en plus de sa présence remarquable lors des cérémonies funéraires, religieuses, sportives et culturelles.

Non Moustapha Cissé Lô ne vous trompez pas d’adversaire politique, le Dg Gallo Ba a toujours fait preuve de respect et de considération à ton égard.

Jamais il ne vous a pas donné le rang qui est le vôtre. En atteste lors de ton Thiant, il à toujours été à vos côtés.

La nouvelle génération politique dont appartient le Dg Gallo Ba n’a pas le temps pour injurier ou menacer des honnêtes citoyens comme vous le faites souvent et qui est devenu votre cheval de bataille.

La mission de Gallo Ba est d’apporter soutien et assistance en tout lieu, en tout temps et en toute discrétion.

Non Moustapha Cissé Lô, vous n’avez jamais fait la promotion politique des cadres de Mbacké. Vous devez revoir vos propos car au-delà de tout, il y a certaines valeurs qui sont propres au Mouridisme et l’actuelle jeunesse politique se bat pour épouser les contours de ces valeurs.

Le Dg Gallo Ba jouit d’une bonne presse auprès des populations et des autorités religieuses. Il n’a jamais prononcé un mot offensant ou blessant. Il forge le respect, l’admiration et la considération des mbackois.

Dans votre furie, il faut savoir raison gardée. Tes vrais adversaires sont à chercher ailleurs et non du coté de Mbacké que vous avez abandonné politiquement pour d’autres localités politiques.

Revenez sur terre pendant qu’il est encore temps car rien n’est encore perdu.

Vous avez occupé de hautes fonctions et votre bilan élogieux que vous vous vantez est apprécié de tous. Regardez votre façon de faire et votre façon de dire. Les générations futures sauront vous apprécier. Laissez la Dg Gallo Ba en dehors de votre furie car il est entrain de traduire la vision du Président Macky Sall dans le département de Mbacké chose que vous avez échoué lamentablement.

A bon entendeur

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn