Non respect des accords : Le SAEMS en ordre de bataille

Vers de nouvelles perturbations dans le système éducatif. Le Syndicat autonome des Enseignants du Moyen Secondaire (SAEMSS) en Assemblée générale à Thiès, a appelé l’ensemble des enseignants à se mobiliser. El Hadj Malick Youm et Cie ont dénoncé le non-respect par l’Etat, des accords du 26 février 2022.

Les enseignements du Moyen Secondaire et membres du SAEMS interpellent le gouvernement et les autorités sur leurs promesses non tenues. « Parmi les accords, l’évaluation a permis de mettre le doigt sur le premier point qui porte sur les lenteurs administratives, les révisions de la situation des décisionnaires, la question sur la gestion du plan de carrière, entre autres », a fait savoir le directoire national du Syndicat autonome des enseignants du moyen et secondaire du Sénégal dont les propos sont repris par Senego.