Non respect du contrat : Gaston traine Gris Bordeau à la Gendarmerie

Gaston Mbengue est déterminé à récupérer ses dix (10) millions de francs CFA qu’il a avait versé au lutteur Gris Bordeaux en guise d’avance pour son combat contre Balla Gaye. Lequel combat est finalement tombé à l’eau. Il a servi à ce dernier une plainte pour rupture abusive de contrat et abus de confiance. D’ailleurs, le lutteur de Fass est convoqué, ce mardi à la Brigade de recherches de la gendarmerie de Faidherbe, informe L’Observateur.

L’avocat du promoteur, après avoir confirmé la plainte renseigne que le lutteur s’était engagé pour un combat de lutte pour Gaston Production et il n’a pas honoré son engagement. « Vous l’avez tous entendu dire qu’il ne livre plus le combat. C’est une rupture abusive de contrat qui doit recevoir une qualification pénale et c’est pourquoi nous avons porté plainte. On a envoyé une sommation, mais l’huissier n’est jamais parvenu à le voir », a informé la robe noire.