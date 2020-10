Mademba Biteye veut pousser Akillee à la…Faillite

Le bras de fer financier entre Senelec de Mademba Biteye et Akilee de Amadou Ly s’est exporté au Tribunal du Commerce de Dakar. Mais, la juridiction, qui avait été saisie par la Senelec pour une mainlevée à propos de la saisie de ses comptes par Akilee, s’est déclarée incompétente. Me Abdou Dialy Kane, avocat de Akilee, a mis à nu les intentions cachées du DG de la Senelec, Papa Mademba Biteye.

La robe noire ne s’est pas retenu pour sermonner Mademba Bitteye et sa société : «La Senelec refuse de payer dans le but d’inscrire la société Akilee sur le penchant de la faillite. Et c’est désolant. Il n’y a qu’au Sénégal où on parle d’émergence, où des personnes mal intentionnées se lèvent pour faire disparaître des sociétés. Mais au bout du compte, celui qui va laisser des plumes dans cette affaire ce sera la Senelec », assure-t-il.