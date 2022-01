Noo Lank appelle à voter massivement contre Macky

Le Collectif Noo Lank se désole du recul notoire démocratique et la répression systématique des citoyens en les privant de leur liberté publique. En effet, cinq (5) membres du mouvement Nittu Deug Valeurs ont été arrêtés le vendredi 07 janvier 2022 devant les grilles de l’assemblée nationale pour avoir manifesté leur désaccord ferme sur le rejet de la proposition de loi populaire de la plateforme Änd Sämm Jikko modifiant l’article 319-3 du Code Pénal.

Pour toutes ces raisons, Noo Lank rappelle aux députés qu’ils sont élus pour représenter, parler et agir dignement au nom du peuple et non pour défendre des intérêts de parti ou des causes étrangères à nos valeurs morales, religieuses, coutumières, et traditionnelles,… prônées par des lobbys étrangères pour renforcer la communauté LGBT.

“Noo lank rejette cette attitude de cette majorité parlementaire qui veut prendre en otage l’assemblée nationale et qui manipule, modifie les textes de notre constitution sous prétexte que ce sont des prérogatives qui leurs sont dévolues“, lit-on dans un communiqué.

Le Collectif Noo Lank réitère son soutien et félicite la plateforme Änd Sämm Jikko Yi “pour le courage avec lequel elle a mené ce combat et appelle la population sénégalaise a la veille de ces élections locales à voter massivement contre ce régime en place”.

“Noo lank fera une campagne pour un vote sanction sous son «slogan fayu jot na», «ma moom sama karta dina wotel sama keur» tout en appelant à des élections libres transparentes et apaisées“, poursuit le communiqué publié sur la page Facebook du collectif.