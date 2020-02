Aujourd’hui, jeudi 27 février 2020, cela fait 88 jours que Guy Marius Sagna est kidnappé et arbitrairement détenu par le régime liberticide de Macky Sall à la prison du Camp pénal, dans le secteur réservé aux présumés terroristes et aux prisonniers dangereux. Le crime de Guy Marius Sagna c’est d’avoir dit devant le palais de la république que les sénégalais ne peuvent pas accepter la décision inique d’augmenter les prix de l’électricité, avec 08 autres sénégalais qui ont tous recouvré la liberté. Cette situation est inacceptable pour tous nos compatriotes épris de justice.

Engagé à poursuivre son combat contre l’augmentation du prix de l’électricité et pour la libération de Guy Marius Sagna, le Collectif Noo Lànk appelle les sénégalaises et les sénégalais de tous âges à sortir massivement prendre part à la grande marche qu’il organise ce vendredi 28 février 2020 à partir de 15h, de l’échangeur de la foire au rond point de liberté 6. Dans ce contexte, cette marche concernera également la question de l’eau qui devient de plus en plus problématique, malgré le passage de la SDE à Sen’Eau. Plusieurs ménages reçoivent des factures d’eau plus chères que d’habitude. Nous ne saurions ignorer également cette hausse dangereuse des prix de denrées de première nécessité.

Le moment fort de la marche de demain sera évidemment l’étape Camp pénal où un concert de cris de soutien sera adressé à Guy Marius Sagna pour lui montrer que le peuple sénégalais ne le laisse pas tomber.

Le régime de Macky Sall veut laisser dans l’opinion nationale et internationale, et à la postérité, l’image d’un régime qui emprisonne la jeunesse. Ainsi soit-il ! Nous n’allons pas continuer d’organiser des marches et de parler à quelqu’un qui n’écoute pas. Macky Sall n’écoute pas. Qu’il ne pense surtout pas que le kidnapping de Guy Marius Sagna nous divertit de l’objet initial de notre combat auquel sont venus s’ajouter d’autres problèmes. Noo Lànk est un cri de guerre contre l’arbitraire de ce régime sous toutes ses formes et dans tous les domaines.

Si Macky Sall veut semer le chaos dans le pays, qu’il sache que ni lui, ni les siens ne seront épargnés par la situation que lui-même aura créé. Quand la force et l’arbitraire remplacent la loi, la nature reprend ses droits. Après la marche du 28 février, le peuple s’adressera à Macky Sall autrement.

Le combat continue et va s’intensifier. Le peuple vaincra.

Fait à Dakar, Le 27 février 2020.