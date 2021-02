Noo Lank pour un audit de la Senelec

Noo lank se demande si le PCA sera accusé de diffusion de fausses nouvelles après avoir indexé le recrutement politique par l’actuel et l’ancien directeur de la Senelec ? M. Khalifa Dia donne raison à Noo lank qui a défendu que cette société était en mesure de baisser le prix de l’électricité et non le hausser. Ces aveux devraient pousser les autorités à auditer l’utilisation par Senelec des économies sur la baisse du prix du pétrole. C’est cela la responsabilité et non arrêter l’auteur des propos. Le recrutement politique et le gaspillage ont effectivement contribué à gaspiller ces économies sans que les consommateurs en profitent. Noo lank avait déjà noté que la Senelec avec moins de production d’électricité et de personnel que la compagnie ivoirienne d’électricité, à une masse salariale qui dépasse celle-ci de loin grâce à la bamboula généreuse dénoncée par M. Khalifa et qui génère des surcoûts de plus de 10 milliards par an, pendant plus de 30 ans. Noo lank attend la suite de ces aveux du PCA.

La Coordination Noo Lank