Seconde vague de Covid : Alioune Tine appelle à plus de vigilance

« La pandémie Covid-19 prend des proportions de moins en moins contrôlables, nos soignants débordés et proches du burn-out, nos structures hospitalières saturées par l’indiscipline », alerte Alioune Tine. Pour l’ancien Président du Comité Sénégalais des Droits de l’Homme, sans discipline, on va vers un autre confinement.

Selon Alioune Tine, les structures de santé sont au bord de l’effondrement. Et il faut absolument rationaliser les déplacements. A l’en croire, il faut un respect strict des mesures barrières dans tous les lieux de rassemblement, marchés, transports en commun. C’est une question de survie.

La variante britannique qui est la plus rapide dans la propagation, Alioune Tine appelle à plus de vigilance, au respect des règles et mesures barrières. Car, selon lui, la pandémie n’est pas seulement l’affaire de l’Etat et des experts, c’est l’affaire des citoyens, au premier chef.