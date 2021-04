Le collectif Noo lank va rencontrer l’ambassadrice de l’Union Européenne (UE) mercredi 7 avril 2021. Cette rencontre se tient dans le cadre d’une audience sollicitée par Pape Abdoulaye Touré et Cie pour avoir plus d’information sur les financements pour lutter contre l’immigration clandestine et qui ont suscité une polémique nationale á la suite de l’emprisonnement de Boubacar Seye d’Horizon Sans Frontières (HSF).