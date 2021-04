Papa Mody Sow vante les mérites du Promoville

PROMOVILLE : UN PROGRAMME INNOVANT DU PRESIDENT MACKY SALL…Par Papa Mody Sow

A travers cet ambitieux projet qu’est le Programme de Modernisation des Villes (PROMOVILLE), le gouvernement a décidé de relever tous les défis de changer physiquement le visage des villes du pays, tout en l’adossant à l’acte 3 de la Décentralisation qui vise à « organiser le Sénégal en territoires viables, compétitifs et porteurs de développement durable à l’horizon 2022 ».

En améliorant le cadre de vie des populations, le président Macky Sall entend donner des réponses concrètes aux doléances récurrentes portant sur :

– le développement des infrastructures routières

– le renforcement du système d’assainissement collectif

– la mise en place d’un système d’éclairage public

– l’amélioration du cadre de vie

– l’entretien et la maintenance des ouvrages

Sur tous ces plans, les villes de Dakar, Saint Louis, Louga, Podor, NDioum, Matam, Thiès, Diourbel, Gossas, Kaolack, Tambacounda, Kédougou, Médina Gounass, Kolda, Sédhiou bénéficiant des programmes de la première phase, saluent le développement remarquable et embellissant d’un faisceau d’infrastructures qui les modernisent et atténuent conséquemment les immenses problèmes d’insalubrité et d’inondation, ainsi que ceux de mobilité intra territoriale.

Les autoponts de Dakar ont assoupli considérablement les embouteillages, bien que les sorties sont encore à améliorer par des voies secondaires.

Aujourd’hui les systèmes d’éclairages publics, les places publiques aménagées et le balisage des routes fournissent un cadre plus sécurisé de vie. Là où passe PROMOVIL, on en redemande !

Papa Mody Sow

Journaliste consultant.