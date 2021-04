Pâques à Bignona : Mamina Kamara appuie les familles chrétiennes

C’est devenu une tradition pour le Président du conseil départemental de Bignona qui ne rate aucune occasion pour faire preuve de solidarité à l’égard des populations de son département.

En effet, comme il le fait chaque année à la veille de Pâques, Mamina Kamara apporte son soutien aux familles catholiques et aux différentes paroisses.

Cette année, il a choisi d’acquérir une grande quantité de sucre que ses services ont amené chez les cibles. Partout dans le département, jusque dans les îles de Niomoune l’action du Président du conseil départemental est arrivée.

Son cabinet et la responsable de la commission sociale du conseil départemental se sont chargés d’apporter l’appui symbolique de l’institution.

Les curés des paroisses Notre Dame de Lourdes de Bignona et Sainte Trinité de Kadiamor ont loué l’élan de solidarité agissante du Président Mamina Kamara et son conseil. Ils ont prié pour la paix, la concorde et pour la fin de la pandémie du coronavirus au Sénégal et partout dans le monde.