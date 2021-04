Bignona : La municipalité et l’ONG Al-Ataa offrent des soins et médicaments

Dans ses œuvres sociales, l’ONG Al-Ataa offre des consultations médicales gratuites. C’est dans ce cadre qu’en rapport avec la mairie de Bignona, une journée de consultation médicale gratuite et de don de médicaments est organisée ce Jeudi 1er Avril 2020 à Bignona.

Plusieurs spécialités sont présentes. Il s’agit entre autres de la cardiologie, la gériatrie, l’odontologie qui, pour la plupart, sont des spécialités absentes dans le département de Bignona. C’est donc une occasion donnée aux populations d’ avoir accès non seulement à des spécialistes mais aussi d’avoir des soins sans débourser un seul franc.

Voilà la raison pour laquelle, beaucoup de personnes ne se sont pas fait prier pour aller profiter de cet acte de solidarité à leur endroit. Les consultations ont été assurées par l’association des agents de santé communautaire du district de Dakar-Ouest.

Les bénéficiaires ont salué l’initiative et remercié l’ONG Al-Ataa et le Maire de Bignona. Cependant, en tant que couches démunie, ils ont souhaité que ce genre de consultation s fassent régulièrement car ils n’ont pas toujours les moyens d’aller voir une des spécialité citées plus haut.