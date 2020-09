Nouveau gouvernement : Macky doit faire appel aux…

Relance économique : Quel gouvernement pour transformer le Sénégal ?

Malgré toute sa volonté, tout son désir de transformer le Sénégal et le placer dans le rang des pays émergents, le Président de la République Macky Sall fait face à des aléas préjudiciables. L’année 2020 n’a pas porté que de bonheur au Sénégal. Le pays fait face à un adversaire très redoutable nommé la covid-19 dont les effets ne sont pas seulement sur le plan sanitaire, mais le sont sur le plan économique et social. Il y a aussi la forte pluviométrie qui a causé des inondations et mis des populations en sinistrées. Tout ceci fait que les analyses, les projections radieuses qui avaient été faites sur l’économie sénégalaise au sortir de cette année 2020, se sont envolées en fumée.

Le Sénégal vit l’un des moments les plus difficiles de son histoire. Une situation qui oblige le Président de la République Macky Sall de revoir toutes ses prévisions et de changer sa stratégie de relance de l’économie au Sénégal. Non seulement, il lui faut une vision radicale sur la stratégie à adopter, mais il faut avoir aussi des hommes à ses côtés capables de porter son nouveau projet pour le Sénégal.

Les Sénégalais s’attendent aux signaux que va leur envoyer le Président Macky Sall avec la formation de son prochain gouvernement. Plusieurs ministres incompétents vont devoir débarrasser le plancher. Le Président de la République Macky Sall doit faire face à un dilemme. En vue de la formation de son prochain gouvernement, doit-il la composer avec des politiciens (partis alliés, opposition) ou privilégier la piste de véritables technocrates à même de l’aider à mettre en œuvre une véritable politique de relance économique ?

Tout le monde le reconnait à présent, les politiciens ont montré leurs véritables limites. Incapables de suivre les grandes lignes tracées par le Chef de l’Etat Macky Sall, la plupart d’entre eux se trouvent empêtrés dans de nombreux scandales. Des politiciens qui ont fini d’étaler toutes leurs limites quant à leurs compétences de sortir le Sénégal de la situation de pauvreté dans laquelle, il est plongé.

Face à la médiocrité et la limite affichée par les politiciens, le temps est venu de confier les postes à des technocrates véritablement aguerris, capables de traduire en actes toute la vision du Chef de l’Etat Macky Sall. Il n’y a qu’ainsi, que ce dernier pourrait changer l’image du Sénégal avant 2024.

La rédaction de Xibaaru