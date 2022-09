Nouveau gouvernement : Serigne Mbaye Thiam…un choix contesté

10 ans, ça suffit ! Semble expliquer le député de cette nouvelle législature, Aly Mané, après la publication officielle de la liste des nouveaux membres du gouvernement.

Le président du conseil départemental de Nioro n’a pas hésité à s’indigner de voir encore, le ministre de l’eau et de l’assainissement, Serigne Mbaye Thiam, reconduit à la tête de ce ministère stratégique. En effet, le député socialiste est apparemment de ceux qui s’offusquent de voir la percée de l’élite jeune au niveau du parti être retardée par des appétits politiques motivés par un cercle restreint qui prend en otage l’avenir politique du parti, rapporte Dakaractu.

C’est sans ambiguïté que le responsable politique du parti socialiste à Kaolack a regretté la reconduction de l’ancien ministre de l’éducation : « J’ai été le premier à m’opposer à sa reconduction et je l’ai dit sous tous les cieux ! Notre devise c’est la solidarité et la justice sociale. Depuis dix ans, Serigne Mbaye Thiam s’agrippe à des privilèges et reste indifférent aux besoins du parti. D’ailleurs, je vous précise que depuis dix ans où nous sommes ensemble dans un même département, il n’est jamais allé à une élection et n’a jamais soutenu un maire socialiste dans la région du Saloum. Il n’est là que pour sa propre personne », regrette Aly Mané qui pointe du doigt le parti qui ne réagit pas face à cette situation qui, selon lui, ne peut prospérer.

Au micro de nos confrères, le socialiste considère qu’il faut des renouvellements avec des personnes neutres qui n’ont aucun intérêt dans le parti et redéfinir les termes du compagnonnage avec le président Macky Sall.