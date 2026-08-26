Nouveau revers…l’expertise de Pastef à l’épreuve du feu constitutionnel

Le verdict est tombé comme un couperet institutionnel le 25 août 2026. Saisi une semaine plus tôt par le Premier ministre, le Conseil constitutionnel a rendu sa décision n° 7/C/2026 en déclarant irrecevable la proposition de loi n° 36/2026 relative au régime juridique des crédits spéciaux. S’appuyant sur l’article 92 de la Constitution pour affirmer sa compétence exclusive à trancher les conflits d’attributions entre l’exécutif et le législatif, la haute juridiction a donné raison au gouvernement en sanctionnant une tentative d’empiétement du champ d’action parlementaire sur les prérogatives réglementaires.

Dans les détails du délibéré, les Sages de la haute juridiction ont fondé leur décision sur deux piliers juridiques majeurs. D’une part, ils ont rappelé que le législateur ordinaire ne peut ni instituer une catégorie autonome de crédits publics, ni en définir le régime, une compétence strictement réservée à la loi organique n° 2020-07 relative aux lois de finances. En tentant d’encadrer ces notions, le texte porté par les parlementaires a méconnu l’article 67, alinéa 3, de la Loi fondamentale. D’autre part, la juridiction a pointé une immixtion directe dans les prérogatives de l’exécutif, rappelant que la gestion opérationnelle de ces dépenses relève du domaine réglementaire fixé par décret.

Ce désaveu juridique ne constitue pas un épisode isolé, mais s’inscrit dans une série de revers législatifs essuyés par le parti Pastef devant le Conseil constitutionnel. Les tentatives précédentes d’initiatives parlementaires ou de requêtes juridiques portées par la formation politique s’étaient déjà heurtées à la censure des juges constitutionnels. Ce constat de répétition pose aujourd’hui la question de la maîtrise des procédures administratives et du droit public fondamental au sein du pôle juridique de la formation politique dirigée par Ousmane Sonko.

Sur les réseaux sociaux et dans l’espace public numérique, la décision du 25 août a immédiatement déclenché une déferlante de commentaires irrévérencieux et d’analyses critiques. De Facebook à X (anciennement Twitter), caricatures, mèmes et railleries ciblent sans détour la cellule juridique du parti. Nombre de contributeurs et d’observateurs en ligne ironisent ouvertement sur le décalage entre les compétences juridiques revendiquées par les cadres du parti et la réalité des décisions rendues par les plus hautes instances juridictionnelles du pays.

Ces moqueries virales touchent particulièrement les figures de proue juridiques de Pastef, souvent mises en avant lors des débats médiatiques pour leur expertise technique. La répétition de ces échecs devant le Conseil constitutionnel affaiblit leur posture d’experts et nourrit les arguments de leurs adversaires politiques, qui n’hésitent plus à qualifier ces initiatives d’« amateurisme juridique ». Pour un parti qui a bâti une grande partie de sa rhétorique sur la maîtrise des dossiers et la rupture institutionnelle, ce traitement satirique sur le web érode progressivement son image d’alternative rigoureuse.

Au-delà des joutes virtuelles et de l’ironie populaire, cette situation soulève des interrogations fondées chez les analystes politiques. Comment un parti qui se prévaut d’un soutien populaire massif (souvent évalué par ses sympathisants à des milliers de cadres et d’experts à travers le pays et la diaspora) peine-t-il autant à structurer des propositions de loi irréprochables sur le plan constitutionnel ? L’écart entre la puissance d’ancrage militant et l’inefficacité technique au sein des instances institutionnelles devient de plus en plus difficile à masquer.

Cette fragilité soulève le problème de la méthodologie interne et du contrôle de qualité des textes avant leur dépôt sur la table de l’Assemblée nationale. Alors que le parti dispose théoriquement d’un vivier important d’universitaires, d’avocats et de juristes chevronnés, le processus de validation de ses propositions de loi semble souffrir d’un manque de rigidité et d’une précipitation stratégique. La confrontation systématique avec la doctrine stricte du Conseil constitutionnel met en lumière une sous-estimation récurrente des règles du droit public sénégalais.

Pour Pastef, ce nouvel épisode souligne une courbe d’apprentissage institutionnel particulièrement exigeante. Passer d’une posture d’opposition et de contestation politique à celle d’acteur parlementaire capable de façonner le droit positif requiert une parfaite assimilation des mécanismes de la hiérarchie des normes. La tentation de faire du droit un instrument de communication politique se heurte irrémédiablement au filtre de la régulation constitutionnelle, inflexible face aux imperfections formelles et matérielles des textes soumis.

Face à ce nouvel obstacle, la formation politique devra impérativement tirer les enseignements de ces revers successifs sous peine de voir sa crédibilité durablement entamée. Alors que les défis politiques et socio-économiques s’accumulent, la capacité de Pastef à transformer sa force militante en une ingénierie juridique efficace demeure un test majeur pour ses ambitions nationales. La restructuration de sa démarche législative apparaît désormais non pas comme une simple option, mais comme une nécessité stratégique absolue.

La rédaction de Xibaaru