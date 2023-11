Nouveau stade de Mbacké : Mamadou Moustapha Dieng nommé directeur

Le stade de Mbacké a son directeur. Mamadou Moustapha Dieng plus connu sous le sobriquet de «Rass» est choisi par le maire pour assurer la direction du nouveau stade de Mbacké.

Très touché par cette distinction, le très célèbre dirigeant du mouvement associatif et sportif a dit toute sa satisfaction sur le choix porté sur sa modeste personne « J’exprime toute ma profonde gratitude et mes remerciements à Monsieur le Ministre maire Gallo Ba de m avoir nommé comme le premier Directeur du stade Municipal El hadji ibrahima gueye de Mbacke A travers cette nomination c’est tout le mouvement sportif et associatif qui sont honorés Maintenait marchons ensemble vers son inauguration in challa ».

A noter que le nouveau stade est très attendu par les sportifs de Mbacké qui sont restés pendant presque une dizaine d’années sans jouer. Selon certaines sources proches du premier magistrat de Mbacké Gallo Bâ, l’inauguration sera faite dans les prochains jours par son Excellence Macky Sall ou son premier ministre Amadou Bâ qui s’est beaucoup investi pour l’achèvement des travaux du stade municipal de Mbacké.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn