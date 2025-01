Nouvel an : Les vœux de Mohamed Diallo

Sénégalais, sénégalaise

𝐂𝐡𝐞𝐫𝐬 𝐦𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚𝐧𝐭𝐬, 𝐬𝐲𝐦𝐩𝐚𝐭𝐡𝐢𝐬𝐚𝐧𝐭𝐬, élus 𝐥𝐨𝐜𝐚𝐮𝐱 𝐞𝐭 alliés.

Je suis particulièrement heureux de m’adresser à vous, à l’occasion du Nouvel An.

Sur le plan politique, le Sénégal a démontré sa maturité démocratique, à travers l’organisation réussie des élections présidentielles et législatives.

Permettez-moi de féliciter le Chef de l’Etat, S.E.M Bassirou Diomaye Faye et son gouvernement de ce bel exercice démocratique qui a permis de confirmer la parfaite adhésion des populations à l’action du gouvernement.

Je note avec satisfaction, que notre jeunesse est de plus en plus responsable et prend conscience de son génie, de sa force et de ses capacités.

Notre devoir est d’accompagner, efficacement, cette dynamique, en faisant de la formation, du travail et de l’éducation civique, le socle de leur épanouissement.

C’est sur cette note d’espoir que je souhaite, chaleureusement, à tous nos compatriotes, une excellente année.

Bonne et heureuse année 2025 à toutes et à tous.

Avec toute ma gratitude et ma reconnaissance.

𝐃𝐫. 𝐌𝐨𝐡𝐚𝐦𝐞𝐝 𝐃𝐢𝐚𝐥𝐥𝐨

Président 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐂𝐨𝐚𝐥𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧 Pôle 𝐀𝐥𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐭𝐢𝐟 3eme 𝐯𝐨𝐢𝐞 𝐊𝐢𝐫𝐚𝐚𝐲 𝐚𝐤 Natangué