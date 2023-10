Noyade au Radisson : Les deux agents condamnés

L’affaire de la petite fille R. B de 4 ans morte noyée lors d’un brunch dominical au Radisson Blu a été évoquée au tribunal. Les deux agents mis en cause M. Cissé et C. Diaw chargés de la surveillance de la piscine jugés, ont écopé d’une condamnation d’un an ferme pour négligence. Ils sont reconnus coupable d’homicide involontaire.

Entendu, M. Cissé, a confié aux enquêteurs qu’il se trouvait ce jour aux abords de la piscine en compagnie de son collègue, C. Diaw. À l’en croire, tout se passait normalement jusqu’au moment où il aperçut la victime R. Bâ traverser une première fois la corde de sécurité, servant de balise, pour rejoindre un autre bassin plus profond.

Il est promptement intervenu et a reconduit la fillette « égarée » dans le bassin de 0,80 m, réservé aux enfants. Seulement, renseigne-t-il, R. Bâ a récidivé. Cette fois-ci, lorsqu’il s’en est aperçu, la petite se trouvait déjà au fond de la piscine.

L’incident s’est produit lors d’un brunch dominical organisé par l’établissement hôtelier. Ce dimanche, la dame M.D. Fall quitte son domicile à Liberté 6 Extension et, en compagnie de sa fille pour l’hôtel Radisson. Quelques minutes avant le drame survenu à 15h 35 mn, son collègue C. Diaw, qui surveillait de plus près ce bassin où la fille s’est noyée, avait été appelé par la direction de la restauration. C. Diaw a confié que la petite ne portait pas de bouée de sauvetage, rapporte Senenews.