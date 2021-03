Objet sexuel à Dubaï…une africaine vit l’enfer

Mon histoire à Dubaï mérite d’être portée à la connaissance de tous pour éviter de tomber dans le piège du luxe…J’ai 24 ans et franchement Dieu et la nature m’ont donnée une beauté et un corps de rêve. J’ai été 1ère Dauphine de mon pays dont je vais taire le nom sinon je serais très vite reconnue.

Mo histoire à Dubaï

Il y a 2 semaines j’ai été à Dubaï pour la 1ère avec une amie qui a l’habitude d’y aller. Elle m’a dit qu’à Dubaï, on peut se faire des couilles en or (avoir beaucoup d’argent). Elle m’a offert le billet et l’hébergement et m’a dit qu’on ira juste pour 5 jours, histoire de me faire profiter etc. Arriver sur place waouh ! j’étais complètement émerveillée par ce pays et ce monde. A Dubaï, out brille et tout fouette l’orgueil (je me suis dit ah vraiment je suis née du mauvais côté) ça ma fait rêver…

Le 3ème jour de mon séjour à Dubaï, je me suis fait aborder par un inconnu. Un homme, quand tu le regardes, tu sais qu’il est plein aux AS, il m’a dit que je lui plaisais et qu’il voulait passer une nuit avec moi en échange d’une journée shopping dans les boutiques de mes choix et une forte somme d’argent dont je vais taire le montant.

Étonnée de sa proposition j’en parle à mon amie et elle me dit qu’ici à Dubaï c’est comme ça. Mais que de pas craindre, de penser à tous les sacs, Accessoire de marque etc que je peux avoir en une journée sans compter la grosse somme d’argent que j’aurai en échange de juste une nuit. Tonton jo, j’ai fait l’erreur d’accepter cet échange. Alors le rdv était fixé pour le lendemain.

Le jour J, un homme est venu me chercher à 10h dans mon hôtel et m’a emmenée voir le Mr et il m’a fait signer un contrat de confidentialité qui stipulait que pour une nuit j’avais droit à tout ce que j’ai cité plus haut. Aussitôt fait, il remit un sac de billet au type qui est venu me chercher et il lui a dit de m’emmener faire les boutiques et il me remit une grosse enveloppe. J’ai passé une journée de rêve. Entre les grosses boutiques etc.

Pour la première fois, je pouvais m’offrir un sac Chanel et des sandales Hermès…. et plus encore. Après mon shopping le mec m’a posée à mon hôtel et m’a dit de me préparer pour 22h qu’il reviendra me chercher pour accomplir ma besogne…. tellement heureuse de mes achats, je me fichais vraiment de la suite que Dubaï me réservait.

22h, le mec viens me chercher et me dépose chez l’homme, c’était sur un bateau et on est parti en mer. Eh Dieu mon calvaire allais commencer.

Tonton Jo, il n’était pas seul, il y avait 4 autre hommes avec lui, je n’avais pas le droit de parler, je devais juste subir. Moi qui croyais que c’était juste une partie de jambe en l’air avec un homme. Non c’était plus que ça. J’étais leur objet sexuel, leur objet d’expérience!

Ils m’ont prise dans tous les orifices, ils ont mis des objets en moi, ils m’ont étouffée avec leur bite jusqu’à vomissements, il mon fait boire mon vomi, il y en a un qui a pissé et fait caca dans ma bouche et plein d’autre choses. Après avoir fait tout ça, ils m’ont jetée dans l’eau et le patron a dit à son garde du corps de me sortir de l’eau. Il m’a donné une grande serviette pour me couvrir.

J’étais en pleurs, j’avais mal, mon anus saignait. J’ai été posée à mon hôtel vers 4h du matin. Dans un état piteux !

Mon amie est venue vers 9h me trouver, elle m’a vue dans cet état et elle me dit ma chère tu vas t’y habituer ! Et qu’elle aussi était sur un bateau la nuit dernière comme moi. Je lui ai demandé pourquoi elle ne m’a pas averti de ce qui allait se passer, elle m’a dit que ce n’est pas eux tous qui ont des pratiques étrangers et qu’elle ne voulait pas m’effrayer au risque de refuser la proposition.

J’étais choquée, comment elle a pu me faire ça ? Je me suis sentie sale, j’ai perdu mon humanité, j’ai envie de mourir. Tout ce que j’ai pu acquérir Comme bien en échange de cette nuit, me dégoûte. J’avais besoin d’en parler, car personne en dehors de mon amie ne le sait.

Rita tu m’as eue. Tu vas me lire et tu te reconnaîtras. Sache que tu as brisé ma vie ! Je ne sais même pas si je pourrai enfanter demain tellement ils m’ont bousillée à l’intérieur.