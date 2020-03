Il passe une nuit avec sa maitresse et chope le…Coronavirus

Suite à un séjour en Italie avec sa maitresse, il a attrapé le coronavirus, et sa femme risque de vite le comprendre

Le coronavirus risque de faire plus de dégâts dans les ménages qu’on le pense. Non seulement les couples se retrouvent dorénavant 24h/24 ensemble et doivent apprendre à se supporter, mais en plus, il est de plus en plus difficile d’entretenir une relation extraconjugale. Outre le fait qu’il n’est plus possible de quitter son domicile sans avoir une bonne excuse, il ne serait pas question de rentrer chez soi avec une maladie attrapée de façon suspecte. Un Britannique atteint du coronavirus a été obligé d’avouer ses infidélités aux autorités, lorsqu’il a été interrogé. À l’heure actuelle, sa femme ignore toujours la vérité. Elle pense qu’il a attrapé la maladie lors d’un voyage d’affaires.

Cet homme infidèle ne comptait pas sur le coronavirus pour lui ruiner son alibi

Les patients contaminés par le covid-19 et traités à l’hôpital doivent répondre à des questions des autorités sanitaires, qui tentent d’établir un historique complet des déplacements précis de ceux qui sont porteurs de la maladie. Cet historique permet d’étudier le parcours de transmission du virus et de pouvoir en comprendre les mutations éventuelles. Ce britannique de 30 ans a dû se confier aux enquêteurs du service sanitaire dans le nord de l’Angleterre, pour le bien de la santé publique. Il a alors raconté comment il était parti en secret en Italie avec sa maitresse.

Il est traité à l’hôpital et sa femme est confinée à la maison

Cet homme « haut placé », comme l’indique le rapport, était parti en séjour en amoureux avec sa maitresse, expliquant à sa femme qu’il s’absentait pour le travail. Quelques jours après être revenu, il a commencé à observer les symptômes et il savait qu’il avait voyagé dans une zone à risque. Bien entendu, il ne pouvait pas le dire à sa femme. Il s’est alors rendu secrètement à l’hôpital, pensant qu’on pourrait l’aider. Au vu des symptômes et de son séjour dans le nord de l’Italie, il a passé les tests et il s’est avéré qu’il était bien atteint du coronavirus. Immédiatement, sa femme a été prévenue et confinée à domicile.

Il n’a pas encore osé dire à sa femme qu’il avait attrapé le covid-19 lors d’un séjour en Italie avec sa maitresse

« Son histoire pourrait être drôle, si ce n’était pas un cas sérieux », explique une source qui travaille aux services sanitaires qui ont été en charge d’interroger l’homme. « Ce patient est au centre des discussion chez nous. Il pensait avoir de bons alibis pour mener à bien ses affaires extraconjugales mais c’était sans compter sur l’apparition du coronavirus. Le patient a indiqué être soulagé d’avoir pu rentrer à temps, avant que les vols soient annulés. Là, il aurait eu droit à des explications avec sa femme. À l’heure actuelle, il est en panique totale mais plus pour son adultère que pour la maladie ». La source indique que l’homme s’en sortira mais pour son mariage, il en est moins sûr.