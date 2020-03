Coronavirus : cette star promet une nuit d’enfer à celui qui…

Le monde entier vit au rythme du coronavirus et les mesures restrictives pour éviter la propagation s’enchaînent. Parmi les confinés, on retrouve Lola Taylor, une pornstar russe. Sur son compte Instagram, elle a fait une proposition qui devrait plaire aux scientifiques. Pour y accéder, ils doivent trouver un vaccin !

En confinement, on peut avoir de drôles d’idées. Ce changement de vie semble avoir beaucoup touché l’actrice porno russe Lyubov Bushueva, mieux connue sous le nom de Lola Talyor. Dans une vidéo qu’elle réalise chez elle alors qu’elle est confinée, elle fait une surprenante proposition aux scientifiques mais pas des plus inintéressante.

La Pornstar propose une nuit torride à la première personne qui trouvera un vaccin

Dans cette vidéo, la jeune femme russe explique qu’elle ne peut pas sortir de sa maison sinon elle risque de se faire arrêter. En quarantaine, les médecins viennent prélever son sang tous les jours. Attristée par la situation et agacée de ne rien faire, la pornstar se dit prête à coucher avec le ou les scientifiques qui réussiront à créer un vaccin, capable de guérir toutes les personnes atteintes du coronavirus. Lola Taylor a déclaré sur les réseaux : « Je suis en quarantaine, chez moi, tout va bien. Par conséquent, je suis prête à me donner personnellement à tous ceux qui créent un vaccin contre le coronavirus. Vous comprenez, les gens souffrent. Tout cela est dur. Je ne peux pas quitter la maison, sinon ils m’emprisonnent. En bref, je me donnerai pour le vaccin« . Les recherches d’un vaccin sont évidemment bien en cours mais cette proposition pourrait motiver encore plus certains.

Découvrez cette surprenante récompense dans la vidéo ci-dessous :