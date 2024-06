Offensive israélienne à Nusseirat : Gaza enterre ses morts

Trois jours après une offensive israélienne dévastatrice dans le camp de Nusseirat, dans le centre de la bande de Gaza, les Gazaouis enterrent leurs morts et soignent leurs blessés. Les forces spéciales israéliennes ont mené une opération de sauvetage, qui a permis la libération de quatre otages israéliens sains et saufs, détenus par le Hamas. Mais qui a aussi causé la mort d’au moins 274 Palestiniens.

Un pâté de maisons entier ravagé par les combats. Samedi 8 juin, l’armée israélienne a lancé son offensive à Nusseirat. Objectif : secourir quatre otages israéliens. La zone est densément peuplée. Les civils palestiniens sont pris au piège, surpris par une attaque d’une violence inouïe. Nesrine Fayçal a survécu. Mais pas son fils, Anas, 18 ans, mort dans ses bras. « Il a fait ses prières. Il a levé la tête et m’a regardé… que Dieu lui accorde le martyre et l’accueille en son vaste paradis. » Elle s’arrête dans son récit puis sanglote. « Il m’a regardé. Il m’a regardé avant de mourir… Mon amour… Il est parti. Nous étions juste ici, à plat ventre. Les balles sifflaient. Ils ont utilisé toutes sortes d’armes… »

Et notamment des drones, comme celui qui a visé Youssef. « J’avais réussi à trouver refuge dans un immeuble. Mais il y avait ce petit garçon perdu tout seul dans la rue. Je suis sorti pour l’aider, et un missile de drone a explosé à mes pieds. Je me suis retrouvé dans un cratère de 3 mètres », raconte-t-il.

Un miraculé. Le jeune homme est blessé aux jambes. Il a été soigné par Adam Hussein, infirmier à l’hôpital al-Awda, dans le centre de l’enclave. « La majorité des blessés sont des femmes et des enfants. Ils ont eu des membres arrachés et le corps criblé d’éclats. Et la majorité des morts sont aussi des femmes et des enfants». « Et ce nombre des morts va certainement augmenter, selon le soignant. Beaucoup de blessés risquent de succomber faute de soins adéquats à cause du manque de moyens. »

