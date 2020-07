Officiel ! Dame Ndoye quitte le FC Copenhague.

Dame Ndoye, l’attaquant de 35 ans n’a pas renouvelé son contrat avec le club danois qu’il a qualifié en Europa league.

Dame Ndoye a disputé 218 matchs et compte 118 buts pour le club depuis son arrivée en juillet 2018. Cependant, au cours de l’année écoulée (en avril), il a été gravement blessé.

« Nous avions également le désir de le garder dans le club pour une autre année malgré ses graves blessures, mais il a décliné l’offre de prolongation de contrat que nous avions présentée. Nous avons proposé à la fois un contrat à court terme pour qu’il puisse jouer contre Basaksehir et aussi. une prolongation jusqu’à l’été prochain.Il est clair que les blessures graves et son âge ont signifié que nous avons dû être responsables en ce qui concerne les finances du contrat, mais nous nous sommes étendus aussi loin que possible dans la situation actuelle et nous avons fait deux bons et des accords équitables, nous croyons » déclare le manager Ståle Solbakken sur le site du club.

Pour rappel, en 2018, Dame Ndoye, ancien joueur de la Jeanne d’arc, a fait son come-back au FC Copenhague alors qu’il venait du championnat turc. En deux ans, il a été décisif sur tous les tableaux du club qui termine à la deuxième place du club et disputera le 5 août prochain les huitièmes de finale de l’Europa league.

« Nous sommes tristes que nous n’avons pas été en mesure de parvenir à un accord, mais nous avons vécu beaucoup de choses ensemble et nous part comme des amis avec beaucoup de respect les uns des autres…Il nous manquera au club, mais la porte lui sera toujours ouverte » souhaite l’entraîneur.