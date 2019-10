ONU : Fatoumata Ndiaye nommée Secrétaire générale adjointe

Mme Ndiaye était Directrice exécutive adjointe chargée de la gestion au Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF). Avant cela, elle était Directrice de l’audit interne et des investigations et Directrice de la Division de l’audit Internet au Bureau des services de contrôle interne (BSCI).

Mme Ndiaye apporte avec elle une expérience de plus de 24 ans dans l’audit, les investigations et l’évaluation, conjuguée à de réelles connaissances dans la supervision et la coordination des ressources humaines, des finances, du budget, de la technologie de l’information, des services administratifs et des opérations.