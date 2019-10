Magal 2019 : Le message de Serigne Mountakha Mbacké

Lors de la cérémonie officielle du Magal de Touba-2019, ce vendredi, le Khalife général des Mourides, par la voix de son porte-parole, Serigne Bass Abdou Khadre, a invité les disciples Mourides et tous les Musulmans à cultiver la paix et la concorde. Entre Musulmans mais également entre ces derniers et les autres communautés religieuses ou non.

Touyefois, Serigne Mountakha Mbacké a demandé aux Mourides à faire face aux attaques des ennemis de l’Islam. Non en répondant au coup pied de l’âne mais en adoptant la réplique pertinente de Serigne Touba à ses ennemis. Au retour de son exil, Cheikh Ahmadou Bamba a pris sa plume pour dire qu’il accordait le pardon à ses oppresseurs.

Aux jeunes, le Khalife général des Mourides a recommandé de développer le culte du travail mais aussi à mettre l’accent sur la recherche permanente de la connaissance. A cet effet, d’ailleurs, Serigne Mountakha Mbacké, a exhorté les disciples Mourides à s’atteler au parachèvement de l’Université Serigne Touba dont les travaux avancent à grands pas.

Par ailleurs, Serigne Mountakha Mbacké est revenu sur les interdits à Touba. Et c’est pour marquer sa satisfaction quant au respect par les disciples de ses recommandations.

La dimension de Serigne Touba a également été magnifiée par le Khalife général des Mourides. En effet, Serigne Moutakha Mbacké a rappelé les noms de grandes personnalités, musulmans ou non, qui ont reconnu sa contribution exemplaire au rayonnement de l’Islam.