Procés Karim Wade: Le verdict ne l’est pas et n’est plus valable…

« Les experts de l’ONU ont déclaré que le procès qui a conduit à la condamnation de Karim Wade, n’est pas bon. Et une fois que le procès n’est pas bon, le verdict ne l’est pas et n’est plus valable », a-t-il déclaré Alassane Seck, ajoutant qu’on ne peut plus poursuivre Karim Wade pour cet argent.

Babacar Bâ du Forum du justiciable, réagissant sur le même sujet, n’a pas aussi dit pas le contraire. « Nous l’avions déjà dit ici au Sénégal. Et ce que viennent de dire les experts de l’ONU concernant la CREI confirme notre position», s’est félicité le patron du Forum du justiciable.

Et de poursuivre, « maintenant, il faut qu’il y ait un suivi après cette annonce faite par les autorités sénégalaises de se conformer aux recommandations des experts de l’ONU. Elles doivent appliquer ces recommandations ».