Opération de nettoiement : Le marché central de Rufisque fermé

Le marché central de Rufisque situé à Keury Souf sera fermé pour une opération de nettoiement général à partir d’aujourd’hui 16 août 2019. L’information est donnée dans un communiqué émanant de la mairie de Rufisque.

Cette opération va durer trois jours, et « s’inscrit dans le cadre du programme national de lutte contre l’insalubrité publique ». Les autorités Rufisquoises invitent ainsi « les populations, les élus, les commerçants et les acteurs concernés à se mobiliser massivement et à s’impliquer fortement. »

Toujours selon le communiqué, cette décision fait suite à « de larges concertations entre le préfet, le maire de la Ville monsieur Daouda Niang, son homologue de la commune de Rufisque Est et les responsables du marché. » Avec pour seul objectif « une pleine réussite de l’opération envisagée et qui vise l’éradication de l’insalubrité au sein du marché et de ses alentours. »