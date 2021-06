Opérations de sécurisation : La gendarmerie nettoie Keur Massar et ses alentours

Suivant les instructions données par le général de Division Moussa FALL, Haut commandant de la gendarmerie et Directeur de la Justice militaire, la légion de gendarmerie ouest a conduit une vaste opération de sécurisation dans l’après-midi et la soirée du samedi 19 juin 2021. Cette opération entre dans le cadre de la lutte contre la criminalité et la délinquance dans les secteurs de KEUR MASSAR, MBAO et TIVAOUANE PEUL.

Elle a été organisée entre 17h30 à 21 heures sur les sites suivants :

La forêt classée de MBAO,

Le secteur du rond-point de la station de KEUR MASSAR,

L’unité 11 de KEUR MASSAR,

La décharge de MBEUBEUSS,

Le quartier DAROU SALAM de TIVAOUANE PEUL,

ainsi que les bars clandestins repertoriés.

Près de Trois cents (300) gendarmes mobiles et territoriaux des unités de la légion de gendarmerie ouest, ont été engagés pour l’« assainissement » dans le département de KEUR MASSAR, où les renseignements signalent une forte prévalence de la criminalité et une recrudescence des activités délictuelles. C’est ainsi que sous la supervision du commandant de la légion de Gendarmerie Ouest, l’état-major du Haut-commandement a fourni des renforts importants pour appuyer l’organisation de cette opération: il s’agit d’un escadron de la légion de gendarmerie d’intervention (LGI), de deux cellules d’appui du Groupement d’Intervention de la Gendarmerie Nationale (GIGN), des équipes Cynotechniques du Groupe Cynophile de la gendarmerie, des éléments du Groupe de Lutte Antidrogue (GLAD) de la gendarmerie, en plus des prélèvements internes au niveau des unités territoriales des compagnies de Dakar et de Rufisque, de la brigade de recherches de Dakar, et de la Section spéciale de l’environnement.

Cette opération vise à mettre un terme aux agissements des bandes organisées et à restaurer le sentiment de sécurité auprès des populations du département et dans la commune de KEUR MASSAR. Elle a enregistré de bons résultats en termes de bilan humain et matériel:

150 personnes interpellées pour identification dont 02 femmes ;

14 individus arrêtés pour association de malfaiteurs et trafic de chanvre indien ;

12 kilogrammes de chanvre indien,

357.000 fcfa saisis au titre des produits issus de la vente de drogue ;

un lot d’armes blanches saisies.

A l’image de l’opération menée hier à KEUR MASSAR, le général de Division Moussa FALL, Haut commandant de la Gendarmerie et directeur de la justice militaire, a donné des instructions pour que des actions similaires soient régulièrement menées par toutes les légions de gendarmerie dans leurs circonscriptions. A ce titre, les opérations parallèles en Légion Nord ont permis de faire une saisie, sur un bus de transport, de cent (100) kilogrammes de chanvre indien dissimulés dans des sacs de pain de singe à THILOGNE, dans la commune des AGNAMS et dans la même période.

Le Haut commandant de la Gendarmerie a par ailleurs instruit l’état-major d’impliquer davantage les unités spécialisées tels que le groupe cynophile et le groupement de cavalerie montée dans ces opérations de sécurisation des quartiers isolés et sensibles mais également de porter l’effort sur la surveillance des plages pendant la période estivale.

Le Haut commandant invite enfin les populations à plus de collaboration pour accompagner l’action de la Gendarmerie dans cette politique de lutte contre l’insécurité sur l’étendue du territoire national.