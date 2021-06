La mesure sur le mouvement national des enseignants faisant diminuer certaines Zones à 4 points en zones à 3 points est une décision injuste et scandaleuse .

Le pire est que cette décision est avalisée par les syndicats d’enseignants sous prétexte que ces zones sont des chefs-lieux de commune où il y’a des infrastructures . Quelle farce !

Beaucoup de communes n’existent que de nom et sont de gros villages où les enseignants rencontrent d’énormes difficultés .

Ces communes de plein exercice n’ont jamais bénéficié de mesures d’accompagnements par l’Etat du Sénégal.

Le comble est que cette mesure scandaleuse à effet immédiat va avoir un impact social et psychologique sur les enseignants qui espéraient , après de nombreuses années passées en brousse, se rapprocher de leurs familles .

Quelle injustice ! Surtout pour un acquis bradé par les syndicats qui devraient assurer la défense collective et individuelle des intérêts des enseignants.

Il faut que les enseignants victimes de cette injustice dont les syndicats sont aussi complices , s’organisent pour contester cette décision par un recours pour excès de pouvoir .

Le mouvement syndical enseignant est devenu syndicalisme de connivence .

Les syndicats d’enseignants sont depuis un certain temps complices des décisions unilatérales d’un gouvernement peu soucieux de la revalorisation de la fonction enseignante .

L’acceptation de cette decision par les syndicats , est de nature à les discréditer davantage et à renforcer le sentiment de ceux qui pensent que certains syndicats ne sont intéressés qu’à encaisser des cotisations, grossir, gagner en influence, étoffer leurs états-majors .Tout cela, dans l’oubli des intérêts des vaillants soldats de la craie .

Ce syndicalisme de connivence explique pourquoi Ils sont absents des protestations populaires.

Pourtant les enseignants continuent de souffrir en silence ! Les lenteurs administratives , les impots abusifs sur les rappels , les retards sur les avancements … sont plus que jamais une réalité .Le gouvernement n’a jamais respecté ses engagements et depuis on sent une léthargie de cette bourgeoisie syndicale .les luttes sociales s’embourbent souvent dans la bureaucratisation et le détournement des luttes par les appareils militants sont des risques inhérents aux mobilisations collectives .

Si beaucoup d’enseignants ne suivent plus les mots d’ordre c’est à cause de cette attitude complice mi-figue mi-raisin de certains syndicats .