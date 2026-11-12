Opérations « SIMOLE » : Deux individus interpellés par la police de la Médina

Le Commissariat d’arrondissement de la Médina a procédé, le 8 novembre 2026, à l’interpellation de deux individus poursuivis pour association de malfaiteurs et vol avec violence commis dans une structure sanitaire.

Les deux suspects ont été appréhendés aux abords de l’Arène nationale, alors qu’ils se trouvaient dans la foule accompagnant un lutteur. Selon les informations de la police, ils seraient les principaux responsables de vols avec violence perpétrés dans le cadre d’actions communément appelées « SIMOLE ». Ils sont également cités dans plusieurs affaires d’agressions et de vols survenues entre Fass, la Gueule-Tapée et la Médina.

L’affaire la plus récente concerne le vol d’un téléphone portable au centre de santé Elizabeth-Diouf, situé à la Gueule-Tapée. L’un des mis en cause aurait été formellement identifié grâce aux images des caméras de surveillance de la structure sanitaire.

Cette interpellation fait suite à plusieurs dénonciations des populations et des riverains, qui avaient exprimé leur exaspération face à la répétition de ces actes. Conduits au commissariat, les deux individus ont reconnu avoir encadré et participé aux déplacements de ces groupes de jeunes.

Ils ont été placés en garde à vue pour association de malfaiteurs et vol avec violence commis dans une structure sanitaire.