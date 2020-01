Où est l’Etat ? …Par Bacary Domingo MANE

Nous avons failli céder à la tentation de chercher l’Etat dans les rues et

les quartiers de Dakar, à l’aide d’une lanterne allumée en plein midi,

pour le livrer au citoyen abandonné en pleine jungle. Mais à quoi cela

aurait-il servi, si l’on sait d’emblée – à l’image de Diogène de Sinope

tenant une lampe et parcourant Athènes pour rencontrer l’homme –

que la recherche serait infructueuse. Face à l’anarchie ambiante, aux

inégalités, à l’impunité, la lave incandescente de l’incivisme creuse son

cratère. Le citoyen au milieu de nulle part lance, en vain, un appel de

détresse à un Etat-déserteur qui, hélas, ne se signale que lorsque le

pouvoir du Prince vacille.

Lorsque leur pouvoir est menacé, ils se mettent dans la peau de Hercule, en

bandant des muscles, avec dans la bouche ce discours enflammé : «force

restera à la loi !». Aussi promettent-ils l’enfer à ceux ou celles qui osent

élever la voix pour revendiquer leurs droits. Un arsenal de guerre est

mobilisé pour contenir la vague contestataire et repousser les assauts d’un

peuple mécontent de la manière dont certains dossiers sont gérés, parce

que mis sous le coude du Prince. Les forces de l’ordre font alors usage de

canon à eau avec ses 15 litres à la seconde, de grenades assourdissantes (Gli

F4), de gaz lacrymogène au poivre, de lanceurs «Cougar », de camions anti-

émeute, etc. La loi est bel et bien présente lorsqu’il s’agit de réprimer les

empêcheurs de tourner en rond, puisque l’enjeu est la conservation du

pouvoir obtenu par les urnes, à l’issue d’un processus électoral

partiellement transparent.

Mais pourquoi les citoyens ont le sentiment que cette «loi répressive» est

souvent aux abonnés absents lorsqu’il s’agit de les protéger contre les abus

de tous ordres ? Ils cherchent désespéramment les ailes protectrices de

l’Etat face à l’injustice sociale dont ils sont l’objet dans leur quartier, lieu de

travail, dans la rue, etc.

Le civisme du désordre

Dans la plupart des cités, les règles élémentaires de bon voisinage sont

foulées aux pieds par des «intouchables», de gros bonnets ou des citoyens

ordinaires protégés par le parti ou le marabout. L’anarchie prend ses

quartiers sur les terres fertiles de l’incivisme dont l’inaction de l’Etat

constitue l’humus. L’entretien du cadre de vie, la pollution sonore, la

défiguration de l’environnement, etc. sont autant de sujets de

préoccupations pour des citoyens qui veulent vivre dans la tranquillité et la

sécurité, comme dans un vrai Etat de droit.

Ici, le baptême d’un nouveau-né vous donne le droit d’obstruer le passage,

obligeant piétons et véhicules à faire un long détour ; les chants religieux

«autorisent» les initiateurs à ouvrir au maximum le volume des haut-

parleurs ou des baffles pour que leur dieu, insensible à toute discrétion,

entende leurs prières. Ils ne se posent pas la question de savoir s’il y a, dans

les maisons, des malades en phase terminale, des élèves qui doivent se lever

à cinq ou six heures pour aller à l’école ; des travailleurs qui vont faire de

même pour éviter les embouteillages. Pour ces «croyants», le fameux

«Jeggulu» (pardon) adressé aux habitants du quartier à la fin du «thiant»

suffit à réparer tout le mal causé. Où est l’Etat ? se demandent, à juste titre,

ces derniers au beau milieu d’un sommeil à jamais perturbé. Hercule s’est

retiré à pas feutrés derrière le rideau du silence, attendant la prochaine

répression, laissant ainsi la place au civisme du désordre.

Quid de ce voisin qui prolonge de deux m2 ou plus le mur de sa maison

pour y construire un enclos, une boutique, un atelier, etc. Ce voleur du bien

de tous ne se laisse même pas intimider par le regard accusateur d’autrui.

Que dire du locataire élevant ses moutons sur la terrasse de sa maison, en

envoyant toute la puanteur à ses voisins ; du mécanicien vulcanisateur qui

installe son atelier en plein virage, avec ces pneus superposés et ces

véhicules garés, venus faire le plein d’air. Gare à celui qui osera attirer son

attention ! En l’absence de l’Etat, il peut faire ce qu’il veut, sans craindre la

moindre sanction.

La symphonie du vide

Ce particulier manipulant son portable dans la circulation, et ce chauffeur

de camion frigorifique roulant à vive allure en plein centre urbain, sont tous

logés à la même enseigne. Ils se laissent bercer par la symphonie du vide

laissé par un Etat-déserteur qui semble moins se préoccuper du quotidien

des citoyens.

Ajouter à cela, la surcharge des bus «Tata», des cars rapides, et cars

«Ndiaga-Ndiaye» à Dakar et sa banlieue. Complétons le tableau avec ces

téméraires chauffeurs de cars rapides ou de taxis «clandos» qui roulent

sans permis de conduire. Le spectacle digne d’un film hollywoodien se

déroule parfois en présence d’un élément des forces de l’ordre visiblement

dépassé par le degré d’incivisme qui règne dans ce pays.

Admirez, s’il vous plait, le «numéro» des charretiers dont les chevaux

étalent excréments et urines sur la chaussée, dégageant une odeur âcre à

vous couper le souffle. Le plus marrant, c’est qu’ils vous disputent même la

priorité, ces vil…. ! Pourquoi ce charretier qui se signale par ses haillons et

amulettes bouderait son plaisir à profiter de ce vent d’anarchie qui souffle

sur la capitale et le reste du pays.

Une pagaille indescriptible règne aussi sur nos routes nationales, avec ces

camions remplis à ras bord de sacs, parfois sans feu de signalisation, ces

jeunes conducteurs de bus de transport interurbain sous le coup de l’alcool

ou du marijuana, somnolant au volant. Le citoyen excédé interpelle un Etat

qui manque toujours à l’appel. Ne réveillez surtout pas un lion qui dort, si

son pouvoir n’est point menacé par des activistes ou une jeunesse

consciente de ses responsabilités.

Le citoyen dépassé

C’est la même interrogation que formule le travailleur face à un patron

plein de connexions et qui fait ce qu’il veut : licenciement abusif, promotion

canapé, stages «perpétuels », retards de paiements de salaires ou

accumulation de mensualités impayées. L’employé attend que l’Etat vienne

le secourir, en vain !

Des épaves de véhicules, des parkings à ciel ouvert, des gargotes, des étals,

des vendeurs à la sauvette se faufilant entre les voitures, des demandeurs

d’aumône avec leurs dreadlocks barrant les véhicules de particuliers et

créant des bouchons monstres juste pour «arracher» quelques pièces ou

billets de banque…

Les terres sont arrachées aux ayants droit au profit des agriculteurs du

dimanche ou de promoteurs chercheurs invétérés de profits. Où est l’Etat ?

La même question est adressée par l’accompagnant du malade qui a fait le

tour des hôpitaux à la recherche d’un lit, après avoir, en vain, sollicité les

services d’un Samu parfois aux abonnés absents. L’irréparable finira par se

produire à cause d’une non prise en charge.

Le citoyen dépassé par ce qui se passe autour de lui, interpelle un Etat

dangereusement aphone. Visiblement, la loi perd toute sa force tant qu’il

s’agit d’accompagner le citoyen dans son quotidien.

Un Sénégal tricéphale

L’Etat-déserteur a tourné le dos aux « faibles» condamnés de subir les

foudres des «forts » ou des «protégés». La solidarité nationale bat en

retraite face à la montée des inégalités, parfois exacerbées par un système

qui se nourrit de prévarication, de corruption et de népotisme. Pourrait-il

en être autrement dans ce Sénégal tricéphale, c’est-à-dire à trois têtes : celle

de Macky Sall et de sa famille ; de ses amis ou de son camp et celle des

autres, les laissés-pour-compte.

Bacary Domingo MANE, (Mondeafrik.com)