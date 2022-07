«Ould»…le bourreau des conducteurs de scooters est tombé !

La Sûreté urbaine (SU) de Dakar a fait tomber la bande à Mamadou Touré alias «Ould», spécialisée dans le vol de scooters. Ce dernier a été arrêté au cours d’un contrôle de routine de la police de Point E. Il a été déféré au parquet mercredi dernier, en même temps que Oumar Ndiaye dit Mbaye et Demba Ciss, surnommé Mbathie, ses complices présumés. Le trio est poursuivi pour association de malfaiteurs, vols multiples commis avec effraction et complicité de ces faits.

D’après Libération de ce mercredi, le vol qui a été fatal à Ould et Cie a été commis le 28 juin dernier. Un nommé A. Sow gare son scooter de marque Majesty non loin du magasin Auchan de Sacré Cœur. Il rentre dans une boutique de vente de matériel informatique. Un individu de taille moyenne, portant un pull noir et blanc ainsi qu’une casquette bleue surgit, s’empare de la moto et disparaît.

Manque de bol pour le voleur, la caméra de surveillance du magasin a tout capté. A. Sow dépose une plainte à la SU de Dakar. Le signalement est fait. Le commissariat de Point E repère un individu correspondant à la description du suspect recherché, et alerte la SU. Ce dernier est arrêté. Il s’agit de Ould, le présumé chef du gang malgré ses 20 ans. Lors de son interrogatoire, il tente d’abord de nier les faits.

Mais confronté aux images de la caméra de surveillance, il passe à table. Avouant avoir volé le scooter de A. Sow et l’avoir remis à son ami Mbaye, un mécanicien établi à la Médina. Ce dernier est chargé, d’après Ould, de modifier les motos volées avant leur vente à des clients. Un certain «Tapha Dakar», détenu en ce moment à la prison de Rebeuss, démarchait les acheteurs. Lire la suite en cliquant ICI