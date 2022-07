Touba : Serigne Abdou Lahad Mbacké Ndoulo tourne le dos à Benno

Première défection dans les rangs de Benno Bokk Yakaar à Touba ! Serigne Abdou Lahad Mbacké Ndoulo ne battra pas campagne en perspective des élections législatives. Le leader politique Mbacké-Mbacké, promoteur du mouvement «And Falaat Macky» a décidé de croiser les bras.

Dans une déclaration reprise par Igfm, Serigne Abdou Lahad Mbacké se dit victime d’humiliations répétées et de manque de considération affichée à son égard par le Président de la République. « J’ai assez souffert. Il est temps pour moi de jeter l’éponge. Je gèle mes activités au sein de l’Apr. Voilà que j’ai perdu en temps et en argent pour avoir passé plusieurs années dans ce parti et avoir dépensé plus de 19 millions de francs. Je suis persécuté, écarté et victime de complot. »