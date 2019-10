Oumar Sarr : « Comment on a su que Karim n’allait plus revenir au Sénégal »

Omar Sarr ancien Secrétaire Général national adjoint du PDS et coordonnateur du mouvement « Alliance suxali Sopi », qui était l’invité de l’émission Face2Face de la TFM animée par la talentueuse Journaliste Aïssatou Diop Fall, est revenu sur le refus de Karim de revenir au sénégal lors de la présidentielle malgré toutes les annonces sur son retour :

« Lorsque le président Abdoulaye Wade est retourné au Sénégal, j’ai su que Karim n’allait plus revenir. Notre frustration est tellement immense qu’il ne nous a rien dit dans ce sens. On reconnait que l’effort du président Wade, malgré son âge, a voulu venir voter. Karim n’a jamais communiqué sur son désistement et à même couper toute forme de communication. Quand j’ai parlé avec lui au téléphone, il m’a demandé de convoquer un comité directeur mais je lui ai fait comprendre quel discours tenir devant les militants et au cas échéant qu’il me l’écrive sur papier. Il m’a alors nommé directeur de campagne alors qu’il savait nettement qu’il ne venait pas. Il jouait sur notre fidélité avec Me Wade qu’on considère comme un père. J’ai aussitôt senti un manque de respect notoire de sa part c’est là que j’ai décidé de prendre mes responsabilités. »