Oumar Sarr : « Je suis avec Wade depuis 26 ans »

Omar Sarr ancien Secrétaire Général national adjoint du PDS et coordonnateur du mouvement « Alliance suxali Sopi », une mouvance du parti libéral de Gorgui, était l’invité de l’émission Face2Face de la TFM animée par la talentueuse Journaliste Aïssatou Diop Fall. Lors de son face-à-face, il est revenu sur son compagnonnage avec Wade qui dure depuis 1993

« Je suis entré au Pds depuis 26 ans. C’était dans une période où des cadres ont décidé de rejoindre Me Wade. Le président Abdoulaye Wade m’a confié le pds dans un contexte très particulier juste après la défaite de 2012. Nous avons fait les frais du pouvoir de Macky Sall qui avait comme objectif d’anéantir le Pds pendant que Wade était en France. C’était difficile financièrement mais le Pds a toujours fait face jusqu’aux élections où nous avons gagné plusieurs postes de députés et de maires. Et ce, jusqu’en 2019 année de la rupture avec les Wade. Je n’ai pas de problème avec Abdoulaye Wade qui est comme un père pour nous tous. Quand il a décidé de faire de Karim le candidat du Pds alors qu’il était en prison, c’était une motivation pour la plupart d’entre nous. En 2016 après sa libération et son exil au Qatar, nous avons continué à se battre car on croyait fermement à son retour. » a dit Oumar Sarr dès l’entame de l’émission Face2Face.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn