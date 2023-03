Oumar Sarr : « Personne ne peut brûler notre pays »

En confinement politique depuis plusieurs mois, le Ministre des mines et de la géologie, à la veille du rassemblement prévu demain par l’opposition, laisse éclater la voix sur la situation politique du pays. En prélude des manifestations de l’opposition les 14 et 15 mars 2023, Oumar Sarr, le secrétaire général national du parti PLD/ And Suxalli, dans un entretien avec le quotidien « L’Observateur », estime normal les prises de position et les tractations du côté de l’opposition.

« Les différents partis, les mouvements et les leaders locaux tiennent à rendre visibles leur présence et leur poids, et le pays marche comme ça. Dans le bloc de l’opposition, c’est également la période des candidatures. Chacun veut montrer ce qu’il pèse politiquement». Cette analyse venant du maire de Dagana non moins allié de Macky Sall, s’en prend à l’opposition considérant que cette guerre des mots et des slogans à quelques jours de la convocation de Sonko au tribunal, est aujourd’hui arrivée à son paroxysme. «L’opposition doit se rendre compte que personne ne peut brûler notre Constitution, nos lois, nos institutions, notre pays. Le Sénégal a été bâti depuis des dizaines d’années. Ce que nous avons en commun et plus important que tous les partis réunis, c’est notre nation et la République et nous le défendrons ensemble» ajoute l’ancien camarade du parti démocratique sénégalais.

En s’adressant spécifiquement au Pastef, Oumar Sarr précise que Sonko et ses camarades représentent un courant incompatible avec la démocratie et la république. «Il est vrai que Pastef est un parti fourre-tout dans lequel il y a des marxistes-léninistes-maoïstes, des panafricanistes, d’anciens Pai-Sénégal en retraite politique etc., mais c’est un courant dangereux qui est extrêmement rusé dans l’art de la dissimulation et du mensonge» conclut à ce sujet, le libéral.