Omar Youm : « Le Ter roulera au plus tard le… »

Le train expresse régional (TER) roulera au plus tard en 202. L’annonce a été faite par Oumar Youm. D’après lui, les travaux globaux sont à 90 % de finition. « En venant ici, même m’a femme m’a demandé de ne pas tomber dans le piège des journalistes qui vont m’interpeller sur la date du TER. Mais tout ce que je peux dire, c’est que les travaux ont été exécutés à 90 % et nous espérons que le Ter sera mis en circulation entre la fin de l’année 2020 et le début de l’année 2021 », a déclaré le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, sur le plateau de l’émission DClique de la TFM.