Ousmane Sonko à Golf Sud…Lat Diop disparait des radars

Son insulteur attitré et camarade de promotion à l’ENA, Lat Diop, lui avait promis l’enfer. Hier, le leader de Pastef, Ousmane Sonko, a rendu visite à celle qui a battu par deux fois le Directeur de la Lonase dans sa commune de Golf Sud. Et à la sortie de la mairie de Khadija Mahecor Diouf, où M. Sonko a tenu une réunion avec l’équipe municipale, une foule monstre l’a accompagné. Et durant tout le trajet, nulle trace de Lat Diop qui avait pourtant déclaré Sonko persona non grata dans cette commune, constate Le Témoin.

Mais il aura certainement le temps de mettre en œuvre ses menaces puisque Sonko sera ce matin à 10h, dans le cadre de ses doxantu, au sein de la mairie dirigée par Ahmed Aïdara. Mais voilà, en cas de violence, il ne faudra pas chercher loin le coupable. Puisqu’on sait déjà qui avait menacé qui à plusieurs reprises, espérons seulement que l’insulteur de Sonko soit assez garçon pour oser barrer la route à Ousmane Sonko.