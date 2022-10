Ousmane Sonko chez Thierno Madani Tall

Le leader du parti des patriotes du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (PASTEF) continue de faire le tour des foyers religieux. Hier, Ousmane Sonko a rendu visite à Thierno Madani Tall. « Je remercie très sincèrement le guide Thierno Madani Tall, à qui j’ai rendu une visite de courtoisie hier après-midi, pour son accueil chaleureux. Après une heure de discussions très agréables et profondes sur beaucoup de sujets, nous avons effectué ensemble la prière de Timis. Puisse Allah agréer les prières qu’il a formulées pour nous et le Sénégal, et puisse-t-Il encore lui accorder une longue vie de santé et de félicité », a écrit le maire de Ziguinchor sur Facebook.