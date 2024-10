Ousmane Sonko en chute libre…Voici l’opposant qui va le sauver

Ousmane Sonko n’est plus favori dans les sondages. Ce qui était possible il y a quelques mois ne l’est plus. La possibilité de voir Ousmane Sonko avoir la majorité absolue au 1er tour des législatives anticipées du 17 novembre 2024, s’est dissipée. Et un doute s’est installé sur la possibilité d’une victoire de Pastef lors de ces Législatives. Ousmane Sonko est en chute libre et son électorat s’est effrité. La base de Pastef s’est fragilisée et Sonko cherche un appui ou la providence qui pourrait relancer sa machine. Un opposant risque de lui tendre la perche qui pourrait permettre à Sonko d’effectuer le grand bond.

Ousmane Sonko a trébuché mais il n’est pas encore tombé. Il titube mais reste encore lucide sur l’objectif à atteindre. Les débuts de son magistère à la primature ont été influencés par l’opposant Ousmane Sonko qui a complètement noyé le premier ministre Ousmane Sonko. On croirait à un opposant au pouvoir comme le disait le journaliste Abdou Latif Coulibaly. Ousmane Sonko, pendant les 6 mois qui ont suivi sa nomination, a accusé Macky Sall, son ancien premier ministre Amadou Ba et ses anciens ministres et DG. Sonko au pouvoir n’a pas eu le temps de s’attaquer aux problèmes des populations. Il s’est laissé submergé par Sonko l’opposant.

Les populations sont déçues des empreintes de l’opposant radical Ousmane Sonko à la primature. Entre Sonko l’opposant et Sonko le premier ministre, c’est la confusion. La dernière sortie du président Bassirou Diomaye Faye qui a contredit Sonko sur l’idée de correction d’une nomination controversée, a réconforté les populations sur les dérapages incontrôlés du Premier ministre. D’aucuns évoquent une brouille entre le président et son premier ministre. Et d’autres parlent de début d’implosion du duo « Diomaye-Sonko » et un risque de scission dans le parti PASTEF.

Le constat le plus apparent c’est le désengagement des jeunes à l’endroit d’Ousmane Sonko. Les jeunes sont déçus car ils ont voté massivement pour le Pastef et pour le slogan « Sonko moy Diomaye » et « Diomaye moy Sonko » parce qu’ils ont cru au PROJET de Sonko. Ils pensaient avoir un job ou une alternative aux pirogues. Malheureusement Sonko est venu au pouvoir avec sa toge d’opposant pour continuer ses discours guerriers à l’encontre de Macky Sall et de ses anciens ministres qui ne sont plus au pouvoir. Les jeunes ont envie d’entendre autre chose que les sempiternelles récriminations contre Macky Sall.

Et tout cela a eu raison de la popularité de Sonko. Selon des sources Ousmane Sonko a eu les renseignement sur la chute de Pastef dans les sondages. Ousmane Sonko qui n’aimait pas les transhumants a reçu plus d’une dizaine d’anciens dignitaires du régime de Macky Sall. Il a besoin des porteurs de voix de la galaxie Macky Sall. Mais cela ne suffira pas avoir la majorité absolue aux législatives. Sonko cherche un autre point d’appui et une rampe de lancement. Et c’est un opposant qui va le lui offrir sur un plateau d’argent.

Ousmane Sonko veut rebondir pendant cette campagne qui a débuté hier. Et pour cela, il a besoin d’une épreuve de force pour montrer aux jeunes qu’il est un guerrier et qu’il reste celui qui attaque, cogne et terrasse. Et en politique, pour donner un uppercut à un adversaire politique, c’est lors d’un débat public et contradictoire. Et Sonko a lancé un défi au chef de l’opposition Amadou Ba, l’ancien premier ministre tête de liste de la coalition « Jamm ak Njariñ » aux Législatives.

Et sans en mesurer les conséquences, Amadou Ba offre à Ousmane Sonko un strapontin en acceptant de débattre avec lui. L’ancien candidat malheureux à la présidentielle ne sait pas qu’il vient de tomber dans le piège de Sonko en acceptant de relever ce défi. Ousmane Sonko comme à son habitude va acculer Amadou Ba avec ses accusations auréolées d’injures voilées. Et il ne laissera pas Amadou Ba placer un seul mot. Sonko va laminer Amadou Ba et s’en sortir avec des points.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn