Voici le plus grand raté du duo Diomaye-Sonko sur…la rupture

Si le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a réussi à se faire élire par 54% des sénégalais, c’est grâce au PROJET. Le Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) avait promis aux sénégalais une rupture dans tous les domaines. Ousmane Sonko et ses hommes devaient matérialiser cette promesse, une fois au pouvoir. Mais depuis qu’ils ont déboulonné Macky Sall, ils ne font pas mieux que l’ancien régime. Pire, les patriotes ont raté une belle occasion de matérialiser cette rupture. Ils ont échoué sur un point important.

Les régimes passent mais les pratiques demeurent ! Avec l’arrivée de Diomaye au pouvoir, beaucoup pensaient que certaines pratiques allaient disparaître. Après six (6) mois au pouvoir, rien n’a encore changé. Les pratiques bannies par les sénégalais sont toujours là sous Diomaye. L’une d’elle n’est autre que la transhumance. Les patriotes n’ont jamais voulu que les autres partis ou mouvements viennent vers eux. D’ailleurs, on leur a toujours reproché leur allergie à toute forme d’ouverture et de rencontre.

Mais le Pastef de Diomaye et Sonko est devenu le nouveau refuge de toutes les personnes vomies par les sénégalais. Chaque jour, des membres de l’Alliance Pour la République (APR) fuient vers le parti qu’ils ont qualifié de tous les noms. Pour les partisans de Macky Sall, le Pastef a toujours été la personnification du mal. Aujourd’hui, ce sont ces hommes qui se réfugient chez Sonko-Diomaye. Les derniers à déclarer leur soutien au parti au pouvoir, en perspectives des élections législatives du 17 novembre 2024, sont Doura Baldé, l’ancien directeur général de la LONASE et Me Malick Sall, ministre de la justice sous Macky.

La venue de ces anciens membres de l’APR n’est pas bien vue par les patriotes. À Kolda, les cadres de Pastef ont catégoriquement refusé d’accueillir Doura Baldé dans leur rang.

«Pendant que Ousmane Sonko était entre les mains du pouvoir de Macky, ce monsieur a été l’un des premiers de l’APR à monter au créneau sur un plateau télévisé d’une chaine de la place pour renier notre leader et le traiter de va-t’en guerre et de violent, le vouant ainsi aux gémonies. Il a publiquement renié son appartenance au Pastef et a fait comprendre à qui veut l’entendre que malgré le poste de trésorier adjoint qu’il occupait à l’époque, il n’a jamais milité dans ce parti pour les raisons évoquées », expliquent les partisans de Ousmane.

Selon les patriotes de Kolda, Doura Baldé «a cherché à salir certains d’entre eux en donnant leur nom à des influenceurs comme Adamo, pour les accuser d’être des terroristes complotant pour brûler les édifices publics comme le TER et autres…Il est même allé jusqu’à fournir les noms de certains patriotes aux officiers de Police de Kolda leur demandant de les mettre sur fichiers afin de les arrêter et aggraver leur cas à la moindre infraction car il les jugeait dangereux». Raison pour laquelle, ils ne veulent pas de son soutien stratégique dans cette partie du pays.

Mais il sera difficile voir impossible d’éliminer la transhumance dans ce pays. Les épinglés de l’ancien régime vont continuer à courir vers de nouvelles prairies. Ces brebis égarées cherchent refuge dans un nouvel enclos. Et c’est Ousmane Sonko qui leur a ouvert les portes. «Je rappelle la position historique de notre parti : le Pastef veut collaborer avec tous les Sénégalais convaincus par le projet et soucieux de son succès», avait-il déclaré.

Mais l’actuel premier ministre a posé des conditions. «Il (Pastef) reste fermé à toute personne impliquée dans une gestion scandaleuse d’une responsabilité publique ou ayant fait montre d’un zèle excessif dans l’inimitié contre le parti, ses leaders ou ses membres».

Une vision qui semble coller avec celle du président Bassirou Diomaye Faye. «La proximité avec la coalition présidentielle ne protège personne face à la loi si ce dernier ne l’a pas respecté», a déclaré le chef de l’Etat. Sauf que le parti au pouvoir a dans ses rangs de nouveaux alliés épinglées par des rapports. Alors reste à savoir comment le parti au pouvoir compte gérer ses nouveaux alliés «toxiques».

La seule conclusion que tout le monde a fait est que le nouveau régime fait exactement comme Abdoulaye Wade et Macky Sall. Ce qui fait de Ousmane un politicien comme tout le monde. Comme on le dit souvent, en politique les premiers alliés seront tôt ou tard laissés sur le trottoir. L’affaire Samba Ndiaye en est un exemple patent. Le plus grand échec de Sonko et Diomaye, c’est la transhumance !

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn