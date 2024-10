Ousmane Sonko a peur…Sa majorité entre les mains des transhumants

Ousmane Sonko n’est pas aussi fort qu’on le pense. Il a toujours crié sur tous les toits que son parti PASTEF n’a besoin de personne pour fonctionner et diriger un pays. Pour Sonko, les transhumants qui faisaient le mercato politique pour avoir le parti qui les accueilleraient avec plus d’avantages, sont des parasites qui faussent le jeu démocratique. Pour les Sénégalais, avec Sonko, la transhumance politique serait un mauvais souvenir. Et pourtant la réalité est tout autre avec Sonko. La transhumance semble avoir de beaux jours avec le nouveau régime.

De son passage dans l’opposition, Ousmane Sonko a fait beaucoup de promesses aux Sénégalais et cela dans tous les domaines. En matière politique, le leader du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) a, à plusieurs reprises attaqué les transhumants politiques. Ousmane Sonko, pendant ses premières années d’opposition radicale, a voué aux gémonies les transhumants politiques.

Le jeudi 21 avril 2019, Ousmane Sonko, alors leader de la Coalition, “Sonko Président” lors de la présidentielle du 24 février 2019 au Sénégal, était à la maison de la culture Douta Seck, dans le cadre du programme «Wallu askan wi», initié par le Mouvement Y’en a marre. Le leader des Patriotes qui faisait face aux Sénégalais, a promis de bannir la transhumance du lexique politique Sénégalais. Pour lui les transhumants doivent disparaître.

Parlant de la transhumance, le leader des Patriotes déclare que cela est dû à un manque de convictions. « On doit réhabiliter la politique et réconcilier les Sénégalais avec la politique, par la restauration des valeurs ». Par ailleurs, le candidat à la Présidentielle a promis de bannir la transhumance, s’il est porté à la tête du pays. Aujourd’hui, Ousmane Sonko, n’est pas au pouvoir mais son « poulain » est élu président de la République. Et lui, Ousmane Sonko est devenu premier ministre. Et la transhumance a pris une autre tournure.

L’homme Ousmane Sonko qui détestait la transhumance a récupéré Lansana Gagny Sakho, ancien directeur de l’Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS) de Macky Sall qui l’avait traité de tous les noms d’oiseau. Sonko l’a nommé à la coordination et suivi des programmes politiques du Pastef avant de faire de lui le nouveau Président du Conseil d’Administration de l’APIX, le mercredi 3 juillet 2024, lors du Conseil des Ministres. A la suite de Lansana Gagny Sakho, d’anciens ministres et DG de Macky Sall ont été reçus ou nommés par Ousmane Sonko.

Des ministres qui ont fait long feu chez Macky Sall se sont retrouvés à la résidence du Premier ministre Ousmane Sonko pour prêter allégeance au leader de Pastef qui s’apprête à aller aux Législatives anticipées du 17 novembre 2024. Pourquoi cette nouvelle politique d’accueil des transhumants de la part du leader du Pastef ? Qu’est-ce qui a bien pu changer pour que l’opposant radical qui voulait pendre les transhumants se retrouvent aujourd’hui à les accueillir à bras ouverts en tant que premier ministre ?

Quelque chose a dû se passer pour que le leader de Pastef Ousmane Sonko change d’avis sur les transhumants… C’est la chute de la côte de popularité de Sonko lui-même et ensuite le manque de confiance des jeunes envers les idéaux du Pastef qui les avaient séduits. Les jeunes qui avaient voté massivement pour Sonko sont déçus des promesses non réalisées et surtout du PROJET virtuel qui leur a été vendu et qui n’a jamais existé.

Ousmane Sonko a vu la moitié de son électorat fondre comme beurre au soleil. Et Sonko sait que sans alliés ou sans les porteurs de voix de Macky Sall, sa majorité absolue est menacée. Il risque de ne pas avoir ses 110 députés sur 165 pour régner sur l’Assemblée nationale. Alors Ousmane Sonko a mis dans ses tiroirs ses principes sur la transhumance et agit comme un politicien qui veut sa majorité quitte à accueillir des alliés naguère proches de Macky Sall.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn