Ousmane Sonko et les jeunes…une relation qui se dégrade

Ousmane Sonko avait réussi là où beaucoup d’hommes politiques ont réussi. Le leader du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) a très tôt compris qu’il fallait conquérir le coeur des jeunes. Chose qu’il réussira. Depuis qu’il s’est lancé en politique, la jeunesse lui a tout donné. Bon nombre d’entre eux l’ont payé très cher. Aujourd’hui, que le patriote en chef est au pouvoir, sa relation avec ces jeunes est en train de se friter. Si le «pastéfien» ne règle pas la situation, il pourrait avoir de sérieux problèmes.

Si Bassirou Diomaye Faye a bien remporté l’élection présidentielle sénégalaise, la jeunesse du pays ne respire que pour Ousmane Sonko. C’est grâce aux jeunes que Ousmane Sonko occupe le poste de premier ministre. Ils ont ardemment lutté contre le régime de Macky Sall. Presque quatre-vingt (80) parmi eux ont perdu la vie. D’autres ont passé des mois en détention. Tout ce qu’ils attendaient en retour, c’est de la reconnaissance. Malheureusement, le nouveau régime ne s’y prend pas de la meilleure des manières. Et ce qui s’est passé dernièrement à Ziguinchor démontre combien cette jeunesse est déchue.

L’actualité de la semaine dernière a été marquée par un fait inédit : un homme, ivre pour certains, mentalemnt malade pour d’autres, a attaqué le domicile familial du Premier Ministre. Une information reprise par la quasi-totalité de la presse nationale. Toujours selon la presse, l’individu en cause, a été arrêté, déféré puis placé sous mandat de dépôt ensuite la sécurité chez le domicile familial de Ousmane Sonko, renforcée avec un dispositif mis en place par la Police. Mais la réaction de ses proches démontrent clairement l’état d’esprit de cette jeunesse qui lui a tout donné.

L’assaillant reprochait à Ousmane Sonko d’être responsable de la faillite d’Ecotra, entreprise pour laquelle il travaillait. Selon L’Observateur, cette société aurait subi un redressement fiscal qui aurait précipité son déclin, laissant Ndiaye sans activité. Persuadé que l’actuel Premier ministre est à l’origine de sa perte, il aurait ainsi décidé d’exprimer sa colère en s’introduisant au domicile maternel de Sonko, visiblement sous l’emprise de l’alcool. Une rupture de confiance qui en dit long sur la relation entre Sonko et les jeunes.

Quand le gouvernement de Ousmane Sonko a décidé d’indemniser les victimes des événements de 2021 à 2024, certains n’ont pas manqué de grincer des dents. Le collectif des ex détenus trouve dérisoire la somme qui leur est réservée. «On salue l’initiative du gouvernement. Mais pour dire vrai, ce qu’il nous faut, c’est assister ces jeunes qui ont subi des sévices et des dommages qu’on ne peut pas imaginer. Des jeunes qui ont été victimes de très longues détentions qu’aucune réparation sur cette terre ne peut régler. Ce ne sont pas 500 000 francs Cfa qui vont régler les problèmes d’une personne qui a été emprisonnée deux ans», a réagi l’un d’eux.

«Et durant ces deux ans de détention, cette personne a perdu plus de 10 millions de francs CFA entre les problèmes familiaux, son emploi qui est perdu. Personne ne peut fixer exactement la 500 000 francs Cfa ne règlent pas les problèmes d’une personne qui a été emprisonnée durant 2 années. Il faut que ces jeunes aient accès au minimum pour avoir un nouveau départ. Les 500 000 francs Cfa on salue et on apprécie, mais s’ils peuvent améliorer ce serait vraiment meilleur.», avait poursuivi l’ancien détenu.

Si les relations entre Ousmane Sonko et les jeunes ne sont plus au beaux fixes, c’est parce que le nouveau régime traîne encore les pieds sur les questions essentielles. Avec le Pastef au pouvoir, les jeunes pensaient voir leurs problèmes disparaître. Après plus de neuf (9) mois au pouvoir, le chômage est toujours d’actualité. Les jeunes peinent à joindre les deux bouts. Il suffit juste de voir comment ils ont pris d’assaut les BAOS (Bureaux d’Accueil, d’Orientation et de Suivie) pour espérer trouver du travail comme saisonniers en Espagne.

«Il fut un temps où la jeunesse sénégalaise portait Ousmane Sonko comme un flambeau dans la nuit. Il était l’étoile du renouveau, la promesse d’un avenir où les talents ne fuiraient plus, où le mérite primerait sur le népotisme, où l’audace remplacerait la résignation. Il parlait comme eux, marchait avec eux, partageait leur soif de justice et leur rage de vivre. Mais après l’ivresse du rêve, voici venu l’éveil brutal…l’homme des solutions est devenu l’homme des lamentations», voici comment Thierno Diop décrit la situation. Comme quoi Sonko doit trouver la bonne formule pour reconquérir…sa jeunesse !

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn